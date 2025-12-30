Incidente a funivia Macugnaga, 4 feriti e 100 persone bloccate

Keystone-SDA

Dalle 11:30 di oggi i vigili del fuoco, con personale del Soccorso Alpino e Guardia di Finanza, sono impegnati nel comune di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola) per un incidente che ha coinvolto le due cabine della funivia Al Moro.

(Keystone-ATS) Entrambe hanno impattato contro le strutture delle stazioni di monte e di valle. L’urto, spiegano i vigili del fuoco, ha causato il fermo dell’impianto, lasciando circa 100 persone bloccate alla stazione superiore. A valle si registra il ferimento del manovratore, mentre nella cabina a monte risultano feriti 3 dei 15 passeggeri.

Sul posto sono al lavoro due elicotteri Drago 166 e Drago 61 dei vigili del fuoco per l’evacuazione delle persone bloccate in quota a seguito del fermo dell’impianto.