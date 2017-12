Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sulle orme di un pedofilo ticinese Anna Bernasconi, Falò 29 ottobre 2017 - 08:30 Nel carcere della Stampa, a Lugano, è rinchiuso un ex bancario svizzero condannato a soli 5 anni e mezzo per violenza carnale su 17 bambine. I fatti sono avvenuti nelle Filippine e le vittime non hanno potuto essere identificate. Falò le ha cercate. Il settimanale di inchiesta della RSI ha cercato nei luoghi che il pedofilo ha frequentato e tra gli intermediari che ha incontrato, per conoscere queste giovani vittime, le loro storie e il loro abbandono. Ha anche parlato con gli operatori di alcune ONG che quotidianamente si prendono cura di chi ha subito abusi: Visayan Forum, Preda Foundation, ECPAT Philippines. Ne esce il ritratto sconvolgente di un gigantesco 'Luna park' del sesso, alimentato in prevalenza da pedofili provenienti dai paesi ricchi, compresa, appunto, la Svizzera. Il secondo servizio di Falò [video in alto] ci porta all’interno del reparto pedofili del carcere di Bollate, nella periferia milanese, per capire chi sono queste persone, come spiegano quel che hanno fatto, e soprattutto se sia possibile una via di recupero. In studio, per commentare i due reportage, l’avvocato Paolo Bernasconi, ex procuratore pubblico e presidente dell'associazione contro la pedofilia Marche Blanche.