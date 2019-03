In seguito al servizio la discussione in studio con Luca Bacciarini , veterinario cantonale e Stephanie Scatizza Castiglioni, presidente dell’associazione Forza Rescue Dog.

Ma da dove vengono questi cani? Chi mette questi annunci? Queste adozioni vanno sempre a buon fine? Quali regole bisogna rispettare quando si decide di adottare un cane proveniente dall’estero? Negli ultimi tempi sembra che qualcosa non stia andando proprio come dovrebbe. Che cosa sta succedendo?

Chi di voi non ha mai visto annunci simili? Social networks e siti vari pullulano di appelli ad adottare cagnolini disperati. E allora ecco che magari si decide di fare il passo. Perché no? In fondo è per una buona causa.

