Svizzeri poco puntuali con le loro fatture 27 dicembre 2018 - 11:47 I precetti esecutivi per mancato pagamento sono un fenomeno esteso in Svizzera e colpisce soprattutto le persone con redditi bassi, residenti nei cantoni occidentali francofoni. Secondo lo studio pubblicato giovedì da Comparis.ch un individuo su quattro, vale a dire il 23,5% del campione in esame (1'047 interpellati in ottobre), è stato oggetto di una procedura esecutiva e uno su sette (14,1%) è stato iscritto nell’apposito registro dei soggetti inadempienti. Tra i fattori principali di questa evoluzione l’indagine indica il livello salariale: circa la metà (46%) di questa categoria di cittadini percepisce salari fino ai 4'000 franchi lordi mentre questa “abitudine” è riscontrata solo nel 17,3% dei soggetti con salari al di sopra degli 8'000 franchi. Differenze piuttosto accentuate si manifestano anche sul piano linguistico-regionale. I romandi sono i meno attenti alle scadenze delle fatture: il 30% dei francofoni elvetici sono stati infatti coinvolti in procedure esecutive e il 22% di loro ha avuto un’iscrizione nel registro cantonale. Nella Svizzera settentrionale si hanno abitudini opposte: solo il 21,5% dei germanofoni sono stati richiamati al pagamento e 11,5% sono finiti nel registro degli inadempienti mentre gli italofoni, a sud delle Alpi, manifestano comportamenti tutto sommato analoghi con percentuali, rispettivamente, del 23% e il 12%. C'è poi da sottolineare che contrariamente alla comune percezione non sono i più giovani a trascurare i pagamenti ma gli ultra 35enni. A restare inevase sono soprattutto le bollette dei servizi internet e di telefonia mobile, le imposte e i premi di cassa malati mentre si registra maggiore puntualità riguardo alle fatture di utenze domestiche, carte di credito e affitto. Il portale online osserva, in relazione ai dati raccolti, che “gli svizzeri prendono alla leggera il pagamento delle loro fatture”.