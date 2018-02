Diritto d'autore

Fobie, cosa sono e come si guarisce 10 febbraio 2018 - 10:30 Di ragni ma anche delle farfalle, dell'aereo come dell'ascensore: si stima che tra il 10 e il 20% della popolazione soffra di fobie. La buona notizia è che si può guarire, come mostra il servizio del settimanale della RSI, Falò. La fobia non è semplice paura. Può essere invalidante al punto da compromettere i rapporti sociali o il lavoro. Ci sono persone che alla sola idea di vedere un serpente si bloccano totalmente, e gli effetti non sono diversi per chi teme le farfalle. Per non parlare di chi non riesce a salire su un aereo, entrare in un ascensore o passare vicino a un parapetto per la paura del vuoto: la vita e gli spostamenti ne sono pesantemente condizionati. Però si può guarire Il servizio mostra efficaci sedute di de-sensibilizzazione, al termine delle quali ci si lascia posare un ragno sulla mano o un serpente attorno al collo. Ci sono anche dei corsi: a volte la semplice conoscenza del funzionamento e dei controlli cui è sottoposto quotidianamente un aereo, può aiutare. In altri casi si ricorre all'ipnosi, o alla realtà virtuale. 'Oltre la fobia' di Alessandra Maffioli e Marco Tagliabue è stato trasmesso da Falò lo scorso 8 febbraio. Gli fa da contrappunto un servizio degli stessi autori intitolato 'Capitani coraggiosi'. Protagoniste persone le cui paure non sono un problema; semmai uno stimolo verso una passione o un mestiere.