Incendio condominio Anversa, bilancio provvisorio sale a sei morti

Keystone-SDA

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Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, la conta dei morti è salita a sei, ha fatto sapere la polizia, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile.

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(Keystone-ATS) Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi, riportano i media locali.

Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un’operazione di evacuazione su larga scala. “Le nostre squadre sono ancora impegnate nell’evacuazione dei residenti. Non sappiamo ancora con precisione quante persone siano ancora all’interno. Le nostre squadre sono mobilitate per le evacuazioni mentre l’incendio non è ancora sotto controllo. Questo ci terrà occupati per diverse ore”, ha spiegato Marie De Clercq, portavoce dei vigili del fuoco di Anversa, secondo quanto riferito da Rtl info.

In totale, nell’edificio risiedono più di 200 persone. L’incendio è divampato poco prima delle 10.00 del mattino in un condominio situato in viale August Vermeylen, nel quartiere Linkeroever, sulla riva sinistra della Mosa ad Anversa. Il fuoco è partito dall’ottavo piano dell’edificio di dieci piani.