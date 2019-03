Dopo vent'anni di accuse di abusi sessuali il rapper R. Kelly alla fine è stato incriminato. Ad incastrarlo un video consegnato alle autorità da Michael Avenatti, ex legale di Stormy Daniels la porno star che sostiene di aver avuto una relazione sessuale con Trump.

kelly R. Kelly, il rapper americano è stato arrestato per reati sessuali su minori

Nel video di circa 45 minuti si vede l'artista, ora 52enne, avere rapporti con una 14enne. Kelly deve ora rispondere di dieci capi d'imputazione.

"It's over' (È finita) - ha scritto Avenatti dopo la notizia della messa in stato di accusa -. Dopo quasi vent'anni di abusi da parte di R. Kelly. Non la farà franca ora".

Il rapper si è consegnato alla polizia di Chicago ed è stato arrestato dopo che era stato incriminato con dieci capi d'accusa per abusi. I suoi legali hanno ribadito come il loro assistito, nonostante si sia costituito, sia innocente, accusando le quattro donne che lo accusano di mentire.

Nelle prossime ore prevista l'udienza in cui potrebbe essere fissata la cauzione per tornare in libertà in attesa del processo, il cui inizio è previsto per l'8 marzo, festa delle donne. Il rapper rischia dai tre ai sette anni di reclusione.

Tante accuse, nessuna condanna

Nonostante anni di accuse, Kelly è stato incriminato solo una volta e messo sotto processo per pedopornografia dopo un altro video con un'altra minorenne nel 2008. Tuttavia la presunta vittima si rifiutò di testimoniare contro di lui e cosi le accuse vennero a mancare e Kelly tornò in libertà.

R. Kelly, pseudonimo di Robert Sylvester Kelly, è un cantante, compositore, rapper e produttore discografico di musica R&B e Soul, celebre per brani come Bump & Grind , I Believe I Can Fly, Ignition. Ha all'attivo 12 album.







tvsvizzera.it/fra con RSI

