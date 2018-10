L'aeroporto è stato in effetti progettato per accogliere 150 milioni di passeggeri annui, ulteriormente ampliabile per gestirne 200 milioni.

Aeroporto di Istanbul "nuovo hub mondiale" 29 ottobre 2018 - 21:10 È stato inaugurato lunedì il nuovo Aeroporto di Istanbul. Il maxi-scalo è stato presentato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan con una cerimonia cui sono stati invitati oltre 50 leader e dignitari stranieri. L'aeroporto della metropoli sul Bosforo sarà operativo da mercoledì e sostituirà del tutto Atatürk all'inizio del prossimo anno. È frutto di un investimento complessivo di 10 miliardi e 200 milioni di euro, ha spiegato Erdogan, mentre oltre 22,1 miliardi è la cifra che il governo turco punta a incassare in un decennio dalla gestione dello scalo. "Sarà il nuovo hub mondiale. Lo vediamo come un investimento non solo per il nostro Paese, ma per la regione e il mondo", ha detto Erdogan nel discorso inaugurale. L'aeroporto è stato in effetti progettato per accogliere 150 milioni di passeggeri annui, ulteriormente ampliabile per gestirne 200 milioni.