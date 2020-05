Inoltre, la chiusura di tutte le attività non essenziali in Italia ha fatto drasticamente calare il commercio tra la Svizzera e la Penisola. Molti camion sono fermi e diverse aziende di trasporto hanno introdotto la disoccupazione parziale.

Consegnare delle forme di Emmentaler a Milano? Un lavoro di routine normalmente. Ma non in questi tempi di coronavirus.

Le autostrade non sono mai state così deserte, ma per i camionisti il futuro è incerto, malgrado le frontiere non siano state chiuse al trasporto merci.

Anche se a stento, per i camionisti il lavoro prosegue anche in questo periodo di coronavirus. La Radiotelevisione svizzera è salita a bordo di un camion diretto a Milano.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Frontiere chiuse, ma il traffico merci prosegue 28 marzo 2020 - 21:00 Anche se a stento, per i camionisti il lavoro prosegue anche in questo periodo di coronavirus. La Radiotelevisione svizzera è salita a bordo di un camion diretto a Milano. Consegnare delle forme di Emmentaler a Milano? Un lavoro di routine normalmente. Ma non in questi tempi di coronavirus. Le autostrade sono deserte, ma la chiusura delle frontiere sta avendo un impatto anche sul traffico merci e sui camionisti, costretti ad attendere ore in dogana, testimonia il presidente dell’Associazione degli autotrasportatori Reto Jaussi. Inoltre, la chiusura di tutte le attività non essenziali in Italia ha fatto drasticamente calare il commercio tra la Svizzera e la Penisola. Molti camion sono fermi e diverse aziende di trasporto hanno introdotto la disoccupazione parziale. Anche per i camionisti, insomma, i tempi sono assai caotici. Il reportage della Radiotelevisione Svizzera: