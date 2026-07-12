In Svizzera, la notte scorsa quasi nessuno ha pensato a dormire

Keystone-SDA

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La scorsa notte, in Svizzera, quasi nessuno ha pensato a dormire. Per misurare l'atmosfera tra i tifosi della nazionale elvetica bastava uno sguardo ai volti nei numerosi maxischermi all'aperto. Ecco cosa raccontano le immagini dei fotografi dell'agenzia Keystone-ATS:

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(Keystone-ATS) Al primo gol dell’Argentina, tre ragazzi guardano tristemente uno schermo. È stato allestito sul campo da calcio dell’FC Bonaduz, nel Canton Grigioni. In una zona circondata dalle montagne, la gente mangia una raclette, ha rilevato un fotografo di Keystone-ATS. Diverse centinaia di appassionati di calcio si sono sistemati comodamente sul prato con coperte e sedie a sdraio. Comodamente, per quanto la partita lo consentisse.

All’inizio dell’incontro, infatti, i tifosi argentini hanno avuto motivo di esultare. Le maglie dell’Albiceleste erano in minoranza nelle fan zone. Tre tifosi di Lionel Messi e compagni sono saltati in piedi al gol di Alexis Mac Allister, come mostra una foto scattata allo Stade de la Tuilière di Losanna. Intorno a loro, persone vestite di rossocrociato si portano le mani alla bocca e stringono le labbra. Circa 3’500-4’000 persone hanno seguito la partita nello stadio di calcio del FC Losanna, ha riferito un fotografo di Keystone-ATS.

Più improvvisato è stato il maxischermo sulla Plaine de Plainpalais a Ginevra: due alberi, una corda tesa, un lenzuolo fissato alla corda e un proiettore puntato su di esso. Altri hanno teso una corda nel parco per appendervi una bandiera svizzera. Nel frattempo, la partita è stata proiettata sullo schermo.

Un sospiro di sollievo

Qualunque sia stato il contesto, l’atmosfera in tutta la Svizzera è stata probabilmente la stessa al gol del pareggio della Nazionale: estasi e gioia pura per la rete di Dan Ndoye, come viene immortalata, ad esempio, da un fotografo durante la visione pubblica davanti al Museo Storico di Berna: tifosi saltano in aria, alzano i pugni sopra la testa e sollevano persino un amico.

A Zurigo un tifoso ha alzato in aria una bottiglia d’acqua. Dopotutto sono quasi le quattro del mattino. Questo non ha impedito ad altri tifosi di concedersi una birra, come mostrano le immagini di un fotografo. Per i Mondiali, il Café Boy di Zurigo si è trasformato nello sport bar “Zum glatten Köbi”. Con tutta la tensione che la partita offriva, i tifosi probabilmente non hanno avuto bisogno del caffè.

Sulla Langstrasse di Zurigo, durante la partita il traffico è stato completamente bloccato a causa della folla. Su richiesta della polizia, la strada tra Limmatplatz e Helvetiaplatz non poteva più essere percorsa, hanno comunicato i trasporti pubblici zurighesi. I tifosi si sono stipati da un lato all’altro della strada, come mostra una fotografia.

Poche lacrime

Mentre la partita andava ai tempi supplementari, a Bonaduz, nel Canton Grigioni, alcuni tifosi si sono avvolti in coperte di lana. Hanno resistito. Dietro la catena montuosa iniziava già ad albeggiare. La Nazionale svizzera, pur in inferiorità numerica, non si arrendeva – almeno non subito. Poi l’Argentina ha segnato il 2:1. E poi il 3:1. La partita è finita e la Svizzera è stata eliminata.

Solo a poche persone sono venute le lacrime agli occhi, ha osservato un fotografo davanti al Museo Storico di Berna. La fan zone, che aveva raggiunto la capienza massima già un’ora prima del calcio d’inizio, si è subito svuotata. Anche a Losanna non si è sentito alcun clacson d’auto. Dopo le montagne russe di emozioni vissute durante la notte, molti tifosi svizzeri sono sembrati avere più voglia di andare a letto che di scendere in strada.

Intanto, allo stadio di Kansas City i tifosi dell’Argentina hanno intonato “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés” ovvero “chi non salta è un inglese”. E il coro è diventato virale sui social nel Paese sudamericano.

La nazionale di Lionel Messi affronterà infatti mercoledì l’Inghilterra in una sfida che, sia per l’Albiceleste che per i “Three Lions”, è incredibilmente sentita.