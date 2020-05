Sabato sui media nazionali la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga si rivolge alla popolazione con una lettera aperta in quattro lingue. La missiva va ad aggiungersi alle nuove misure decise ieri dal governo per lottare contro il coronavirus.

Si sta lavorando per portare la capacità di letti in cure intense a poco meno di 100. Non bastano i macchinari, ci vuole anche il personale.

Mercoledì il Consiglio federale decide di annullare la votazione popolare prevista il 17 maggio, a causa delle misure adottate a livello nazionale per contrastare l'epidemia di coronavirus. Tra gli oggetti della consultazione, figurava l'iniziativa UDC per limitare l'immigrazione.

Martedì il governo invita gli svizzeri che soggiornano all'estero di cercare di rimpatriare al più presto per evitare di rimanere bloccati. In realtà, non è escluso che ci siano viaggiatori elvetici già impossibilitati a rientrare, ma la legge non prevede alcun obbligo di andare a prenderli.

In Svizzera, come quasi in tutto il mondo, l'attualità di questa settimana è stata scandita dall'emergenza sanitaria. Vediamo l'evoluzione delle notizie in quest'ultima settimana. Si va dalla chiusura quasi totale della Svizzera al messaggio della presidente della Confederazione, passando dall'emergenza negli ospedali e alle misure per l'economia.

In pillole La settimana in Svizzera

