Per le aziende del settore, il pacchetto del governo a favore del trasferimento non è sufficiente e serve un nuovo corridoio ferroviario a nord.

Nonostante i massicci investimenti nelle infrastrutture ferroviarie occorrono ulteriori provvedimenti a favore del trasporto su rotaia in Svizzera. A dirlo sono le compagnie attive nel settore che giudicano insufficiente la politica del governo federale in materia.

In futuro gli automobilisti che circolano sulle autostrade svizzere potranno optare per il contrassegno elettronico, in alternativa all'attuale "vignetta" acquistabile alle dogane e negli altri punti vendita convenzionati.

Per il governo elvetico le attuali misure in vigore sono adeguate per combattere la criminalità transfrontaliera. Nella risposta al gruppo parlamentare dell'UDC (destra), l'esecutivo sottolinea anche che non vi sono indizi che confermino il presunto peggioramento della sicurezza nelle regioni a ridosso del confine.

in pillole La settimana in Svizzera

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La settimana in Svizzera 22 dicembre 2019 - 11:00 Criminalità transfrontaliera, trasporto merci attraverso le Alpi e "vignetta" autostradale hanno caratterizzato la settimana politica in Svizzera. A fatto discutere anche la maxi-operazione contro la 'ndrangheta condotta dalla procura di Catanzaro che ha lambito anche la Confederazione. Per il governo elvetico le attuali misure in vigore sono adeguate per combattere la criminalità transfrontaliera. Nella risposta al gruppo parlamentare dell'UDC (destra), l'esecutivo sottolinea anche che non vi sono indizi che confermino il presunto peggioramento della sicurezza nelle regioni a ridosso del confine. In futuro gli automobilisti che circolano sulle autostrade svizzere potranno optare per il contrassegno elettronico, in alternativa all'attuale "vignetta" acquistabile alle dogane e negli altri punti vendita convenzionati. Nello stomaco di un cervo abbattuto nel Canton Grigioni sono stati rinvenuti sei chilogrammi di rifiuti plastici. Il cibo, ha osservato l'Ufficio caccia e pesca cantonale, era rimasto bloccato nel primo dei quattro stomaci del ruminante, impedendogli di nutrirsi correttamente. Nonostante i massicci investimenti nelle infrastrutture ferroviarie occorrono ulteriori provvedimenti a favore del trasporto su rotaia in Svizzera. A dirlo sono le compagnie attive nel settore che giudicano insufficiente la politica del governo federale in materia. Ci sono delle propaggini anche in Svizzera nella maxi inchiesta coordinata dalla Procura di Catanzaro contro i potenti clan della 'ndrangheta della provincia di Vibo Valentia. Tra le 334 persone raggiunte da ordini di custodia cautelare figurano anche avvocati, commercialisti e massoni, politici e funzionari statali.