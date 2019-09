Sta procedendo come previsto la lunga procedura per lo spegnimento, il prossimo 20 dicembre, della centrale nucleare di Mühleberg, nel Canton Berna.

Iniziato il conto alla rovescia per lo spegnimento del reattore atomico della centrale bernese di Mühleberg, la più vecchia in attività.

Il testo chiede di portare a 10 anni la pena massima per i membri di un'organizzazione criminale, per far fronte a un fenomeno a lungo sottovalutato.

Un'iniziativa parlamentare chiede di portare la pena massima a 10 anni e mira a una sanzione minima di 3 anni per chi esercita un’influenza determinante in un'organizzazione criminale, come per il terrorismo

La camera bassa ha accolto una mozione del verde liberale Jürg Grossen: in futuro, in Svizzera, i passeggeri dovrebbero pagare un tributo sui voli.

Il progetto di revisione della legge sul CO2 prevede una tassa sui biglietti aerei compresa fra 30 e 120 franchi, cui non saranno assoggettati i viaggiatori in transito.

La Svizzera non intende attivarsi per rimpatriare sistematicamente tutti i figli di jihadisti elvetici che hanno combattuto in Siria.

Il governo ha deciso lo scorso 8 marzo di non rimpatriare gli ex combattenti jihadisti con passaporto elvetico che si sono recati all'estero con finalità di terrorismo. Riguardo ai loro figli, ha aggiunto il ministro degli Esteri Ignazio Cassis, "deve essere esaminato caso per caso"-

La settimana in Svizzera

