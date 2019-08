La polizia di San Gallo opta per un metodo che solleva qualche dubbio giuridico: divulgare le immagini di chi non si costituisce. Come per le rapine.

Divulgare le immagini dei tifosi violenti che non si costituiscono, come si fa con i ricercati per gravi reati quali rapine e omicidi? Il metodo pone qualche dubbio giuridico. Ma la polizia di San Gallo lo ha adottato. Giustificando la sua scelta in questo servizio di giovedì.

Oltre 250'000 feriti in casa ogni anno in Svizzera

Giovedì, invece, l'Ufficio prevenzione infortuni (upi) ha presentato la statistica 2019, dalla quale emerge che gli infortuni non professionali sono oltre un milione l'anno e un quarto degli incidenti avviene in casa. Le stanza più pericolose sono salotti e camere da letto.

Il governo vara un pacchetto di nove misure e mira a ridurre il prezzo dei medicinali non più coperti da brevetto: in Svizzera costano il doppio.

Mercoledì, il Consiglio federale -alla seconda settimana di lavoro dopo la pausa estiva- ha presentato un pacchetto di misure per contenere l'aumento dei costi della salute. Include un intervento sul prezzo dei medicinali equivalenti, che in Svizzera costano il doppio che in UE.

Un numero record di candidati è in lizza per il rinnovo delle due camere del Parlamento federale in programma il 20 ottobre prossimo. Tra ...

Sono 2,65 milioni le persone residenti permanentemente in in Svizzera che hanno un passato migratorio. Qual è il loro grado di integrazione?

Lo stesso UST ha pubblicato anche uno studio sul grado di integrazione dei residenti con passato migratorio: guadagnano in media il 15% in meno, sono più esposti alla povertà, ma al contempo hanno più fiducia nelle istituzioni, nelle forze dell'ordine e nel sistema giudiziario.

Nel 2018 in Svizzera sono nate 504 Emma e 446 Liam. In Ticino e nel Grigioni Italiano, i nomi più diffusi per i neonati sono invece Leonardo e Sofia.

Dai nomi più gettonati tra i nati in Svizzera nel 2018 al più bel villaggio del Paese nel 2019, ecco il riassunto della settimana. Che propone anche interessanti statistiche sulle persone con passato migratorio e gli infortuni non professionali, nonché nuove misure contro l'esplosione di costi della salute e i tifosi violenti.

In Pillole La settimana in Svizzera

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La settimana in Svizzera 25 agosto 2019 - 11:00 Dai nomi più gettonati tra i nati in Svizzera nel 2018 al più bel villaggio del Paese nel 2019, ecco il riassunto della settimana. Che propone anche interessanti statistiche sulle persone con passato migratorio e gli infortuni non professionali, nonché nuove misure contro l'esplosione di costi della salute e i tifosi violenti. La settimana si è aperta appunto con la graduatoria dei nomi più diffusi tra bambine e bambini nati nel 2018, pubblicata lunedì dall'Ufficio federale di statistica UST. Nelle regioni italofone del Paese, Sofia e Leonardo primeggiano per il quarto anno consecutivo. Lo stesso UST ha pubblicato anche uno studio sul grado di integrazione dei residenti con passato migratorio: guadagnano in media il 15% in meno, sono più esposti alla povertà, ma al contempo hanno più fiducia nelle istituzioni, nelle forze dell'ordine e nel sistema giudiziario. Nel frattempo, a due mesi esatti dalle elezioni federali con le quali si rinnoveranno le due Camere del Parlamento svizzero, abbiamo fatto due conti. A contendersi i 200 seggi del Consiglio nazionale e i 46 del Consiglio degli Stati sono (già) oltre 4'000 candidati. Mercoledì, il Consiglio federale -alla seconda settimana di lavoro dopo la pausa estiva- ha presentato un pacchetto di misure per contenere l'aumento dei costi della salute. Include un intervento sul prezzo dei medicinali equivalenti, che in Svizzera costano il doppio che in UE. Giovedì, invece, l'Ufficio prevenzione infortuni (upi) ha presentato la statistica 2019, dalla quale emerge che gli infortuni non professionali sono oltre un milione l'anno e un quarto degli incidenti avviene in casa. Le stanza più pericolose sono salotti e camere da letto. Divulgare le immagini dei tifosi violenti che non si costituiscono, come si fa con i ricercati per gravi reati quali rapine e omicidi? Il metodo pone qualche dubbio giuridico. Ma la polizia di San Gallo lo ha adottato. Giustificando la sua scelta in questo servizio di giovedì. Venerdì, infine, è stato proclamato il più bel villaggio della Svizzera 2019. Lo hanno scelto 37'700 lettori delle pubblicazioni Schweizer Illustrierte, Il Caffè e L'Illustré, che hanno premiato di nuovo un comune del canton Berna.