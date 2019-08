Da un tragico incidente in Vallese alla conferenza sulla protezione delle specie animali e vegetali in via d'estinzione. Nella settimana appena trascorsa in Svizzera si è anche parlato del futuro della "vignetta" autostradale e di acque sotterranee, il cui inquinamento preoccupa. Ripercorriamo qui, in pillole, l'attualità elvetica degli ultimi sette giorni.



Lo straripamento del torrente Losentse (canton Vallese), causato da un violento temporale, ha travolto l'automobile sulla quale viaggiavano un uomo di 37 anni e una bambina di 6.

Violenti temporali Straripa un torrente in Vallese, due dispersi La colata detritica ha travolto un'auto nella quale si trovavano un uomo di 37 anni e una bambina di 6. Diverse strade chiuse per le intemperie. Questo contenuto è stato pubblicato il 12 agosto 2019 13.10

Nel 2022 sarà introdotta in Svizzera la cosiddetta "vignetta elettronica". L'attuale contrassegno adesivo, in uso dal 1985, non sparirà. Lo prevede la modifica di legge presentata mercoledì dal governo.

Modifica di legge Svizzera, la "vignetta" autostradale adesiva non andrà in pensione Nel 2022 sarà introdotta in Svizzera la cosiddetta "vignetta elettronica". L'attuale contrassegno adesivo, in uso dal 1985, non sparirà. Questo contenuto è stato pubblicato il 14 agosto 2019 21.04

A poco più da un anno della chiusura del casinò municipale di Campione d'Italia, qual è stato l'impatto sulle case da gioco ticinesi? Tra i casinò svizzeri, Lugano e Mendrisio sono quelli che fatto registrare l'aumento maggiore delle entrate. E per il prossimo anno si vorrebbe andare online.



Grazie alla chiusura di Campione Casinò di Lugano a gonfie vele A un anno della chiusura del casinò di Campione d'Italia, i diretti concorrenti hanno fatto registrare importanti aumenti della cifra d'affari. Questo contenuto è stato pubblicato il 15 agosto 2019 9.26

L'80% dell'acqua potabile disponibile in Svizzera proviene dal sottosuolo. Fino a pochi anni fa, la qualità di questa acqua era considerata ineccepibile. Oggi, però, "non è più così scontato", indica giovedì l'Ufficio federale dell'ambiente (Ufam), che ha pubblicato un rapporto sulle osservazioni effettuate dal 2007 al 2016. L'agricoltura intensiva è ritenuta particolarmente responsabile.

Ambiente e inquinamento La qualità delle acque sotterranee preoccupa In Svizzera le acque sotterranee sono sempre più soggette a contaminazioni. I principali inquinanti sono i nitrati e i residui di pesticidi. Questo contenuto è stato pubblicato il 15 agosto 2019 13.20

In un'intervista pubblicata dai quotidiani svizzero tedeschi del gruppo Tamedia, il presidente della Federazione delle chiese protestanti elvetiche afferma, a titolo personale, che "anche l'omosessualità corrisponde alla volontà creativa di Dio". Per questa ragione, il teologo bernese è dell'opinione che sia il matrimonio civile che quello religioso dovrebbero essere possibili per le coppie omosessuali.



Chiese protestanti Matrimonio omosessuali, un sì che spicca Gottfried Locher, teologo e presidente della Federazione delle Chiese protestanti, si è detto favorevole a titolo personale al matrimonio per tutti. Questo contenuto è stato pubblicato il 16 agosto 2019 13.05

La Confederazione ha annunciato che si opporrà a diverse proposte di allentamento della protezione di animali, in occasione della conferenza degli Stati contraenti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), cominciata sabato a Ginevra.



Animali a rischio estinzione Protezione specie minacciate, la Svizzera non vuole allentamenti La Confederazione si opporrà a diverse proposte di allentamento della protezione di animali, in occasione della conferenza in programma a Ginevra. Questo contenuto è stato pubblicato il 13 agosto 2019 21.14

