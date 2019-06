Mentre la salute costa sempre più cara, le Camere approvano le quote femminili per i cda e i direttivi delle aziende. Non concordano, invece, su norme più restrittive per i lobbisti. Intanto, il Politecnico di Zurigo si classifica 6° nella graduatoria delle migliori università al mondo. E tra Berna e Bruxelles la situazione resta tesa.

Il riepilogo della settimana comincia dal fondo. Venerdì era infatti l'ultimo giorno utile per una decisione da parte dell'Unione Europea su un rinnovo (o riconoscimento definitivo) dell'equivalenza della Borsa svizzera. Riconoscimento negato con la giustificazione di "mancati progressi" sulla questione dell'accordo quadro.



tensione Berna-bruxelles No dell'Ue al rinnovo dell'equivalenza borsistica a Zurigo Salvo sorprese dell'ultima ora l'Unione europea non concederà l'estensione dell'equivalenza alla piazza finanziaria di Zurigo. Questo contenuto è stato pubblicato il 21 giugno 2019 20.41

Continua la spirale dei costi sanitari in Svizzera. La federazione di assicuratori Santésuisse ha diffuso, lunedì, preoccupanti stime per il 2019 (aumento del 3%) e per il 2020 (5%). Tra le proposte di "misure urgenti a favore degli assicurati", vi è un raffronto annuale con l'estero dei prezzi dei medicinali, ancora troppo cari in Svizzera.





salute Nuovo balzo della spesa sanitaria in Svizzera L'organizzazione ombrello degli assicuratori ha lanciato l'allarme mettendo in evidenza le preoccupanti stime per questo e per il prossimo anno. Questo contenuto è stato pubblicato il 17 giugno 2019 12.41

Intanto nel villaggio di Andermatt, stazione turistica invernale e importante presidio militare fino a pochi anni fa, continua lo sviluppo delle strutture ricettive e ricreative. La nuova sala concerti è stata inaugurata dai Berliner Philarmoniker.





Musica Ad Andermatt una sala concerti ad alta quota È stata inaugurata domenica con un concerto della Berliner Philharmoniker la nuova e avveneristica sala per concerti di Andermatt. Questo contenuto è stato pubblicato il 17 giugno 2019 21.04

Martedì è giunto in Consiglio nazionale, la camera bassa del Parlamento svizzero, un progetto di legge per limitare l'attività dei rappresentanti di gruppi di interesse a Palazzo federale. Ma i deputati non ne hanno neppure voluto discutere.





camere federali Lobbisti, stop all'inasprimento delle norme Il Nazionale ha bocciato l'entrata in materia sul progetto di legge che inasprisce le norme sui rappresentanti di gruppi di interesse. Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2019 15.20

Nel graduatoria delle Università elaborata dagli analisti di Quacquarelli Symonds, resa nota mercoledì, il Politecnico federale di Zurigo è ormai a un passo dal primato europeo, superato solo da Oxford. A livello mondiale, è al sesto posto.





Ranking universitario Il Politecnico di Zurigo seconda migliore università europea Per la prima volta il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) si classifica al 6° posto fra le migliori università del mondo e al 2° di quelle europee. Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2019 13.15

Mercoledì è anche il giorno in cui il Consiglio degli Stati, camera alta del Parlamento, ha aderito a una modifica delle norme sulle società anonime che prevede una soglia minima del 30% di rappresentanti femminili nei consigli d'amministrazione e del 20% negli organi direttivi.





camere federali Quote rosa ai vertici delle imprese in Svizzera Il Consiglio degli Stati ha infatti aderito, con 27 voti contro 13, alla modifica delle norme delle società anonime avanzata nell'altra Camera. Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2019 18.19

E riguarda i lavori parlamentari anche l'ultima notizia di questa settimana: il Consiglio nazionale ha bocciato due iniziative popolari che miravano a un'agricoltura più "bio".





Agricoltura e chimica Limitare l'uso di pesticidi? Il Nazionale dice no La Camera bassa del Parlamento svizzero ha respinto giovedì due iniziative popolari che vogliono limitare l'uso di pesticidi nell'agricoltura. Questo contenuto è stato pubblicato il 20 giugno 2019 21.17

tvsvizzera.it/ri

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.