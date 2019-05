La competizione per monoposto a propulsione elettrica è pensata anche per promuovere la svolta energetica. Ma non fa per nulla l'unanimità.

La competizione per monoposto a propulsione elettrica, in programma il 22 giugno a Berna, è pensata anche per promuovere la svolta energetica. Ma la tappa svizzera del campionato, che conta 13 gare in 12 Paesi, non fa per nulla l'unanimità nella città federale.

Gli investimenti in ricerca e sviluppo collocano la Svizzera al terzo posto a livello mondiale dopo Corea del Sud e Israele, stando ai dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Uno studio svolto sulle ossa esumate dal cimitero della "casa di correzione Realta" nel cantone Grigioni, ha permesso di avere un'idea più precisa delle condizioni di vita e di salute delle persone internate in modo coatto nel periodo a cavallo tra XIX e XX secolo. E le verità che emergono non sono lusinghiere.

In Svizzera, a parità di professione, formazione e grado gerarchico in azienda, le donne continuano a guadagnare ingiustificatamente meno.

Commercio e possesso di armi da fuoco in Svizzera saranno disciplinati più severamente, in linea con la Direttiva europea. Nel voto odierno, il ...

Gli svizzeri erano chiamati alle urne per pronunciarsi su due riforme che riguardano antiche tradizioni elvetiche: la passione per le armi e i regali fiscali alle grandi società. Le due revisioni legislative - sostenute dal Governo e dalla maggioranza del Parlamento - sono state accettate.

Tema principale del meeting tra Ueli Maurer e Donald Trump è stato il ruolo della Svizzera di rappresentante degli interessi di Washington in Iran, ma la visita è stata anche un'occasione per abbordare altri temi, come l'accordo di libero scambio USA-Svizzera.

L'incontro del presidente elvetico con Donald Trump e disparità salariale tra uomini e donne. Sono due dei temi di cui si è discusso in Svizzera durante la settimana appena trascorsa, oltre a naturalmente le votazioni di questo fine settimana. Ripercorriamo qui, in pillole, l'attualità elvetica degli ultimi sette giorni.

In pillole La settimana in Svizzera

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La settimana in Svizzera 19 maggio 2019 - 19:47 L'incontro del presidente elvetico con Donald Trump e disparità salariale tra uomini e donne. Sono due dei temi di cui si è discusso in Svizzera durante la settimana appena trascorsa, oltre a naturalmente le votazioni di questo fine settimana. Ripercorriamo qui, in pillole, l'attualità elvetica degli ultimi sette giorni. Tema principale del meeting tra Ueli Maurer e Donald Trump è stato il ruolo della Svizzera di rappresentante degli interessi di Washington in Iran, ma la visita è stata anche un'occasione per abbordare altri temi, come l'accordo di libero scambio USA-Svizzera. Gli svizzeri erano chiamati alle urne per pronunciarsi su due riforme che riguardano antiche tradizioni elvetiche: la passione per le armi e i regali fiscali alle grandi società. Le due revisioni legislative - sostenute dal Governo e dalla maggioranza del Parlamento - sono state accettate. Nel 2016, a parità di professione, formazione e grado gerarchico nell'azienda, le donne hanno percepito il 7,7% in meno di stipendio rispetto ai colleghi uomini. Un presunto grave caso di dumping salariale è emerso a Ginevra. Coinvolge i trasporti pubblici della città e una ditta italiana. Uno studio svolto sulle ossa esumate dal cimitero della "casa di correzione Realta" nel cantone Grigioni, ha permesso di avere un'idea più precisa delle condizioni di vita e di salute delle persone internate in modo coatto nel periodo a cavallo tra XIX e XX secolo. E le verità che emergono non sono lusinghiere. Malgrado l'esistenza dal 2012 di una convenzione collettiva di lavoro, la tendenza al rialzo del lavoro interinale è giudicata preoccupante dall'Unione sindacale svizzera. Gli investimenti in ricerca e sviluppo collocano la Svizzera al terzo posto a livello mondiale dopo Corea del Sud e Israele, stando ai dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La competizione per monoposto a propulsione elettrica, in programma il 22 giugno a Berna, è pensata anche per promuovere la svolta energetica. Ma la tappa svizzera del campionato, che conta 13 gare in 12 Paesi, non fa per nulla l'unanimità nella città federale.