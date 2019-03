Anche se Roma tarda a firmare l'accordo fiscale sui frontalieri il governo svizzero non intende adottare misure unilaterali, preferendo proseguire sulla via del dialogo. Lo ha scritto il Consiglio federale in risposta a un'interpellanza del deputato leghista Lorenzo Quadri.

Le disposizioni che attualmente disciplinano il matrimonio si applicheranno in futuro anche alle unioni fra persone dello stesso sesso. Il progetto ha ricevuto il via libera della commissione affari giuridici del Consiglio Nazionale. Le coppie omosessuali potranno adottare ma le lesbiche non potranno accedere alla procreazione assistita.

in pillole La settimana in Svizzera

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La settimana in Svizzera 17 febbraio 2019 - 09:44 I complicati rapporti tra Svizzera e i paesi dell'Unione europea, con le varianti specifiche Brexit e vertenza frontalieri italiani, hanno caratterizzato la cronaca della settimana sui media della Confederazione. Tra le altre notizie di rilievo la vertenza Bombardier-Ferrovie federali, approdata a Palazzo, e i primi passi parlamentari verso l'estensione del regime matrimoniale (adozioni comprese) alle coppie omosessuali. Le disposizioni che attualmente disciplinano il matrimonio si applicheranno in futuro anche alle unioni fra persone dello stesso sesso. Il progetto ha ricevuto il via libera della commissione affari giuridici del Consiglio Nazionale. Le coppie omosessuali potranno adottare ma le lesbiche non potranno accedere alla procreazione assistita. Anche se Roma tarda a firmare l'accordo fiscale sui frontalieri il governo svizzero non intende adottare misure unilaterali, preferendo proseguire sulla via del dialogo. Lo ha scritto il Consiglio federale in risposta a un'interpellanza del deputato leghista Lorenzo Quadri. I paesi membri dell'UE invitano la Confederazione ad approvare senza indugio l'accordo quadro istituzionale negoziato negli scorsi mesi e destinato a regolare i futuri rapporti tra Berna e Bruxelles. Ma in Svizzera restano forti le resistenze. I rappresentanti di Bombardier e delle Ferrovie federali (Ffs) hanno dovuto fornire lunedì le loro spiegazioni alla Commissione dei trasporti del Consiglio Nazionale sui ritardi nella consegna dei nuovi treni a due piani Dosto che continuano a manifestare problemi di affidabilità. L’intesa bilaterale sottoscritta dal ministro dell’economia Guy Parmelin e dal responsabile del commercio estero britannico Liam Fox garantirà la prosecuzione delle relazioni commerciali tra Berna e Londra dopo l'uscita del Regno unito dall'Unione europea.