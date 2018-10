Questo contenuto è stato pubblicato il 28 ottobre 2018 12.00 28 ottobre 2018 - 12:00

La Svizzera politica conosce i candidati per i due seggi lasciati vacanti in Consiglio federale: tutti vogliono due donne. Intanto il paese è sempre più ricco anche se a beneficiarne sono i soliti noti. A ridurre il divario potrebbe entrare in gioco il "Digital Day", organizzato per la seconda volta in Svizzera. Agli onori poi il Ticino che ha vissuto la prima giornata tropicale in assoluta. Non solo, secondo Eurostat è anche la regione dove si vive più a lungo nelle Confederazione.

Non è il mare dei Caraibi, è invece il delta del fiume Maggia tra Locarno e Ascona.

(Keystone)





Si è chiuso il cerchio delle candidature alla successione in Consiglio federale di Johann Schneider-Ammann e Doris Leuthard. Per la prima volta nella storia Svizzera ci sono più candidate donne che uomini. E c'è chi chiede che siano due donne ad essere elette in governo.



Aumentano i salari ma in Svizzera a beneficiare maggiormente sono stati soprattutto i redditi più elevati. Così l'Unione sindacale svizzera chiede di ridurre il crescente divario nella distribuzione della ricchezza nel paese.

Seconda giornata nazionale dedicata al digitale. Una buona occasione per riflettere su difficili questioni politiche. In linea di principio è importante massimizzare le possibilità di digitalizzazione e ridurre al minimo i rischi.



Mercoledì 24 ottobre la colonnina di mercurio ha raggiunto 30,5 °C alla stazione di misurazione di Locarno-Monti. Si tratta della temperatura più elevata mai registrata in Svizzera in ottobre. Il precedente record – registrato sempre nella stazione di Locarno-Monti – era di 3 gradi inferiore.



La Svizzera vanta l'aspettativa di vita più alta in Europa: 83.7 anni. A livello regionale, Madrid primeggia con 85,2 anni, seguita da vicino dal Ticino, con 85 anni. A livello nazionale L'Italia si classifica al terzo posto.



