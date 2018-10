Questo contenuto è stato pubblicato il 7 ottobre 2018 21.00 07 ottobre 2018 - 21:00

In settimana per migliorare i rapporti economici tra Svizzera e Italia c'è stato un vertice ministeriale a Roma. Intanto in Svizzera il parlamento ha deciso di seguire le norme europee che introducono limitazioni per arme automatiche. Destra e associazioni dei tiratori hanno già deciso di lanciare un referendum. Dal Canton Vaud poi scopriamo che è legittimo il divieto di mendicità mentre a livello federale per sopperire alla mancanza di organi si è creato un registro nazionale online. La settimana elvetica si è poi arricchita anche grazie alla vincita incredibile di un cittadino elvetico a Euro milllions.

Per rafforzare e migliorare la collaborazione economica tra Italia e Svizzera il ministro dell'economia svizzero (uscente) Johann Schneider-Ammann ha incontrato a Roma il vicepremier italiano Luigi Di Maio.



Il partito di destra Udc e le associazioni dei tiratori hanno lanciato un referendum: le norme europee restrittive sulle armi, appena approvate la settimana scorsa dalle due Camere federali, contrastano con le tradizioni elvetiche.



Contro lo sfruttamento delle persone. Il Tribunale federale ha ritenuto che il divieto di mendicità è conforme alla Convenzione europea dei diritti umani. La misura avrebbe infatti come scopo la protezione di persone costrette a chiedere l'elemosina poiché inserite e sfruttate in una rete di mendicanti.



Organi e trapianti: in Svizzera non si applica il principio del silenzio-assenso. Così dal primo ottobre in Svizzera è attivo il registro nazionale per la donazione degli organi che potrà offrire un contributo importante alle persone in attesa di un trapianto. Attualmente infatti sono meno del 10 per cento i residenti in possesso di una tessera di donatore e più della metà dei colloqui con i familiari della persona deceduta si conclude con il rifiuto della donazione.



Per concludere parliamo della vincita più alta mai registrata in Svizzera al gioco del lotto. Euro Millions ha sorriso a un giocatore svizzero, che martedì ha vinto quasi 184 milioni di franchi.



