L'approccio pragmatico delle autorità elvetiche in materia di stupefacenti è stato ribadito ancora una volta in settimana: il govertno federale intende agevolare le procedure per consentire l'uso dei derivati della canapa in ambito medico.

Fine corso per la nazionale svizzera ai mondiali russi. La truppa di Petkovic va a sbattere contro il muro svedese e, complice anche una sfortunata deviazione di Akanji che ha spiazzato Sommer, non riesce ancora una volta a superare lo scoglio degli ottavi in una competizione mondiale.

Una cinquantina di impiegate dei negozi OVS in Svizzera hanno manifestato lunedì davanti alla sede del gruppo a Venezia per chiedere ai vertici ...

I mondiali di calcio in Russia e lo sfortunato epilogo per la rappresentativa rossocrociata, superata martedì a San Pietroburgo dall'arcigna selezione svedese, hanno catalizzato l'attenzione in Svizzera questa settimana. Ma hanno fatto discutere anche l'analisi sull'impatto della libera circolazione sul mercato del lavoro interno della SECO e la protesta dei dipendenti svizzeri dell'OVS, lasciati a casa dal marchio italiano pochi mesi dopo il cambio di proprietà.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La settimana in Svizzera 08 luglio 2018 - 13:15 I mondiali di calcio in Russia e lo sfortunato epilogo per la rappresentativa rossocrociata, superata martedì a San Pietroburgo dall'arcigna selezione svedese, hanno catalizzato l'attenzione in Svizzera questa settimana. Ma hanno fatto discutere anche l'analisi sull'impatto della libera circolazione sul mercato del lavoro interno della SECO e la protesta dei dipendenti svizzeri dell'OVS, lasciati a casa dal marchio italiano pochi mesi dopo il cambio di proprietà. L'annunciata e inattesa chiusura dei negozi del gruppo OVS, che aveva appena rilevato il marchio elvetico Voegele, ha suscitato la reazione dei lavoratori elvetici che si sono recati a Venezia per cercare di ottenere almeno un piano sociale. La bicicletta e le piste ciclabili meritano un riconoscimento a livello costituzionale. È quanto ritiene il governo federale che ha preso posizione sull'iniziativa popolare Pro Velo in votazione il 23 settembre. Berna però intende demandare ai cantoni la definizione concreta (e i costi) del progetto. L'immigrazione e la concorrenza della manodopera proveniente dall'estero non produce, secondo la Segreteria di Stato dell'economia, effetti negativi sull'occupazione locale. Fine corso per la nazionale svizzera ai mondiali russi. La truppa di Petkovic va a sbattere contro il muro svedese e, complice anche una sfortunata deviazione di Akanji che ha spiazzato Sommer, non riesce ancora una volta a superare lo scoglio degli ottavi in una competizione mondiale. L'approccio pragmatico delle autorità elvetiche in materia di stupefacenti è stato ribadito ancora una volta in settimana: il govertno federale intende agevolare le procedure per consentire l'uso dei derivati della canapa in ambito medico.