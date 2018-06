Questo contenuto è stato pubblicato il 10 giugno 2018 12.08 10 giugno 2018 - 12:08

Riforma del sistema fiscale per le imprese, preoccupazione per gli investimenti esteri cinesi e revisione della legge sulla caccia. Sono alcuni dei temi che hanno contraddistinto l'attualità in Svizzera negli ultimi sette giorni. Senza dimenticare un progetto per introdurre il reddito di cittadinanza in un comune svizzero.



La Camera alta (Consiglio degli Stati) del Parlamento svizzero si è occupata giovedì di un'importante riforma fiscale, che se non andrà in porto velocemente potrebbe mettere sotto pressione la Svizzera a livello internazionale, poiché 'rea' di concedere dei privilegi fiscali alle holding e ad altre società straniere. La revisione legislativa dovrebbe permettere di mantenere la Svizzera attrattiva da un punto di vista fiscale, rispettando nello stesso tempo gli standard internazionali. Per evitare nuovi tagli a causa degli sgravi fiscali, i 'senatori' hanno deciso che ogni franco di tassazione perso attraverso questa riforma sarà sarà compensato con un franco supplementare di finanziamento dell’Assicurazione vecchiaia e superstiti, tramite aumenti dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA).

PF 17 approda in Parlamento Sposare la riforma fiscale delle imprese con l'AVS è una buona idea? La Camera dei Cantoni ha deciso di inserire nel nuovo grande progetto fiscale sia l’imposizione delle imprese che il finanziamento delle pensioni.

E sempre la Camera dei cantoni ha chiesto che gli investimenti esteri in imprese svizzere siano controllati di più. A preoccupare sono soprattutto le acquisizioni da parte della Cina. Stando a uno studio del Credit Suisse, un quinto di tutti i rilevamenti di imprese realizzati a livello mondiale sono infatti oggi opera di investitori cinesi.



Investimenti esteri "Non svendiamo la Svizzera ai cinesi" Un quinto delle acquisizioni nel mondo sono opera di fondi di investimento che rispondono a Pechino. I "senatori" svizzeri ora lanciano l'allarme:

E ancora per quanto concerne la cronaca parlamentare, il Consiglio degli Stati ha deciso di allentare le disposizioni per proteggere il lupo e altri grandi predatori. Una tendenza, questa, che non riguarda solo la Svizzera. Sempre questa settimana, infatti, anche le province di Bolzano e di Trento hanno approvato delle misure che vanno nella stessa direzione.

Specie protette Quando la politica grida "al lupo!" Di Zeno Zoccatelli Gli Stati sono chiamati con sempre più insistenza a prendere decisioni sui grandi predatori. Ma salvare capre, cavoli... e lupi, non è compito facile.

Bocciato a livello nazionale due anni fa dal popolo svizzero, il reddito di cittadinanza si farà… ma in un piccolo comune del cantone Zurigo, scelto per sperimentare questa controversa misura. Se saranno trovati i fondi necessari, nel 2019 i partecipanti al progetto pilota organizzato a Rheinau riceveranno una 'busta paga' di 2'500 franchi al mese.

Progetto pilota Il reddito di cittadinanza alla prova in un comune svizzero Gli abitanti di Rheinau, nel cantone di Zurigo, potrebbero presto beneficiare di un reddito di base incondizionato di 2'500 franchi al mese. Il ...





