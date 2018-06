Il 55% dei vallesani intervistati per un sondaggio si dice contrario alla candidatura della città per i Giochi olimpici invernali del 2026. A ...

La settimana in Svizzera 27 maggio 2018 - 15:00 L'aumento della fiducia nelle autorità e nelle istituzioni è uno dei temi di cui si è parlato in Svizzera negli ultimi sette giorni. Ma si è discusso anche di cambiamento di sesso (e la burocrazia che ne deriva), dei prezzi stratosferici delle abitazioni nelle località alpine più prestigiose e di olimpiadi invernali. Infine, un'attenzione particolare l'ha avuta l'architettura, con il padiglione svizzero premiato alla biennale di Venezia. Condotto dall'Accademia militare del Politecnico federale, il sondaggio dal 'Sicurezza 2018' è emerso che il 95% si sente sicuro e che la fiducia nelle autorità e nelle istituzioni è in crescita. In Svizzera, una persona che desidera modificare il suo sesso e il suo nome nel registro dello stato civile deve attualmente affrontare una procedura giuridica lunga e costosa. In futuro potrebbe invece bastare una dichiarazione fatta in presenza di un funzionario dell'ufficio di stato civile. Uno studio della banca Svizzera Ubs ha stilato la classifica del costo delle abitazioni nelle località alpine. A Sankt Moritz per una residenza di buona qualità nel 2018 si possono arrivare a spendere 15'400 franchi. Ma anche a Cortina d'Ampezzo non si scherza. Nubi nere si stagliano all'orizzonte per la candidatura di Sion alle Olimpiadi non sembra decollare. La popolazione cantonale si pronuncerà sul progetto il prossimo 10 giugno e al momento i contrari secondo i sondaggi, sarebbero oltre il 55%. "Per una installazione architettonica piacevole e coinvolgente, ma che nel contempo affronta le questioni chiave della scala costruttiva nello spazio domestico". La realizzazione dell'esposizione al Padiglione svizzero, opera di un giovane team di architetti del Politecnico federale di Zurigo, è valso alla Svizzera il Leone d'oro.