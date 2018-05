Questo contenuto è stato pubblicato il 13 maggio 2018 9.00 13 maggio 2018 - 09:00

La tranquilla Confederazione Elvetica non è al riparo da possibili stragi nelle scuole ad opera di studenti con problemi psichiatrici. Lo testimonierebbe l'arresto di un 19enne avvenuto giovedì a Bellinzona nella cui abitazione gli inquirenti avrebbero trovato numerose armi da fuoco. Il sensibile calo della disocculazione e il giuramento di 32 nuove guardie svizzere sono le altre principali notizie degli scorsi giorni in Svizzera.



Guardie svizzere durante la cerimonia di giuramento in Vaticano

(Keystone)

Torna a scendere in modo vistoso la disoccupazione in Svizzera. Ad aprile il tasso è sceso al 2,7% secondo le stime diffuse dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). In tre cantoni la disoccupazione è scesa addirittura sotto l'1%.



Al 2,7% in aprile Disoccupazione in forte calo in Svizzera In Svizzera si registra un forte calo della disoccupazione: in aprile erano iscritte agli Uffici regionali di collocamento 119'781 persone senza ...

Nel cortile di San Damaso in Vaticano hanno prestato giuramento le nuove reclute del corpo confederato al servizio del pontefice. La suggestiva cerimonia si è svolta il 6 maggio per rievocare il sacrificio delle 134 guardie svizzere che si sono immolate per salvare Clemente VII dalla furia dei lanzichenecchi protestanti durante il Sacco di Roma del 1527.

Al servizio del papato Hanno giurato 32 nuove guardie svizzere Le nuove guardie svizzere hanno prestato giuramento domenica in Vaticano. La promozione delle 32 reclute coincide con l'introduzione di un nuovo ...

Per il governo ticinese la legge sulle imprese artigianali (LIA), azzoppata dalle sentenze della giustizia amministrativa, deve essere abrogata. I correttivi per mantenere le norme, entrate in vigore nel 2016 per contrastare la concorrenza dei padroncini italiani, sono inefficaci e insostenibili dal profilo finanziario.

Messaggio del governo ticinese LIA, la legge anti padroncini va abrogata con urgenza Salvo sorprese dell'ultima ora la legge sulle imprese artigianali (LIA), votata quasi all'unanimità dal parlamento ticinese nel marzo 2015, ha i ...

Ha fatto discutere anche al di fuori della Confederazione la scelta di David Goodall, scienziato australiano di 104 anni, di venire in Svizzera per porre fine ai suoi sofferti giorni. Pur non essendo un malato terminale l'accademico australiano, che aveva difficoltà motorie e sensoriali, ha deciso di ricorrere al suicidio assistito che resta vietato nel suo paese.

Suicidio assistito Un australiano di 104 anni in Svizzera per morire David Goodall è arrivato lunedì nella Confederazione per usufruire dell'aiuto al suicidio a cui non ha diritto nel suo paese. Mentalmente ...

Uno studente 19enne aveva pianificato una strage in una scuola superiore di Bellinzona. Il giovane è stato fermato dagli agenti dopo che alcuni compagni avevano segnalato suoi comportamenti inquietanti. Nella sua abitazione sono stati rinvenute diverse armi da fuoco,





Nel mirino una scuola Possibile strage sventata in Ticino Un 19enne svizzero di Bellinzona è stato arrestato, giovedì, per avere minacciato di togliere la vita ad alcune persone di un istituto scolastico ...





tvsvizzera/spal

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.