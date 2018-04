Nel recepire la direttiva Ue sulle armi, pena l'uscita da Schengen, il governo svizzero aveva strappato delle eccezioni per preservare le tradizioni elvetiche di tiro. Ma non tutti sono d'accordo: un'inedita alleanza presentata giovedì chiede norme più severe.

Il 2017 è stata un'annata particolarmente positiva per la ferrovia della Jungfrau e per la Ferrovia Retica. Il treno a cremagliera ...

È stato fermato mercoledì a Madrid Hervé Falciani, l'ex informatico della Hsbc di Ginevra che sottrasse e trasmise a terzi i dati bancari di 130'000 clienti. In attesa che i giudici esaminino il mandato d'arresto spiccato dalla Svizzera, non potrà lasciare la Spagna.

Di per sé, il debutto a Wall Street diSpotify non avrebbe nulla a che fare con la Svizzera. Non fosse che, per renderle omaggio, fuori dalla borsa di New York è stata esposta la bandiera rossocrociata. A riprova che gli americani confondono ancora swiss e swedish.

Il ministro degli esteri elvetico Ignazio Cassis, in Cina per la sua prima visita ufficiale fuori dall'Europa, ha incontrato oggi il suo omologo ...

La settimana si è aperta con la prima visita fuori Europa del ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis, in carica da novembre. Ha incontrato l'omologo cinese Wang Yi per "il primo dialogo strategico nella storia delle relazioni diplomatiche" tra i due Paesi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La settimana in Svizzera 08 aprile 2018 - 11:00 Wall Street che ci regala Spotify, le relazioni con la Cina ai massimi storici, il successo delle ferrovie di montagna e il fermo in Spagna di Falciani. Mentre la popolazione cresce (meno). Riepilogo degli ultimi sette giorni. La settimana si è aperta con la prima visita fuori Europa del ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis, in carica da novembre. Ha incontrato l'omologo cinese Wang Yi per "il primo dialogo strategico nella storia delle relazioni diplomatiche" tra i due Paesi. Di per sé, il debutto a Wall Street diSpotify non avrebbe nulla a che fare con la Svizzera. Non fosse che, per renderle omaggio, fuori dalla borsa di New York è stata esposta la bandiera rossocrociata. A riprova che gli americani confondono ancora swiss e swedish. È stato fermato mercoledì a Madrid Hervé Falciani, l'ex informatico della Hsbc di Ginevra che sottrasse e trasmise a terzi i dati bancari di 130'000 clienti. In attesa che i giudici esaminino il mandato d'arresto spiccato dalla Svizzera, non potrà lasciare la Spagna. Una vanta due tratte patrimonio Unesco, l'altra la stazione più alta d'Europa (3'471 metri). La Ferrovia retica e la Jungafraubahn sono due simboli del turismo alpino ed entrambe potranno incorniciare affluenza e bilanci 2017. Nel recepire la direttiva Ue sulle armi, pena l'uscita da Schengen, il governo svizzero aveva strappato delle eccezioni per preservare le tradizioni elvetiche di tiro. Ma non tutti sono d'accordo: un'inedita alleanza presentata giovedì chiede norme più severe. Intanto, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha reso noto che nel 2017 la Svizzera contava 8'482'200 abitanti. Una crescita della popolazione dello 0,7%, più lenta dei due anni precedenti, complice il saldo migratorio più basso degli ultimi 11 anni.