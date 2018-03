Giovedì, per ordine della procura federale, sono stati perquisiti gli uffici della Ruag, azienda parastatale produttrice di armamenti. Un suo dirigente avrebbe orchestrato esportazioni non autorizzate e l'inchiesta scaturisce da una denuncia della stessa Ruag.

Sempre mercoledì, il governo svizzero ha presentato il suo progetto di modifica della Legge sull'imposta federale diretta per mettere fine a una vecchia controversia. Ovvero il vantaggio fiscale che le coppie non sposate hanno, rispetto a quelle coniugate.

È aumentato l’antisemitismo in Svizzera anche se il fenomeno non sembra raggiungere livelli di guardia. Dal rapporto 2017 pubblicato dalla ...

Il rapporto 2017 della Fondazione contro razzismo e antisemitismo (GRA) e della Società per le minoranze (GMS), reso noto mercoledì, rileva un aumento degli episodi di discriminazione in Svizzera. Tuttavia non ancora sopra i livelli di guardia.

In un anno sono raddoppiate, da 42 a 86, le persone sorvegliate dalla polizia ginevrina per sospetta radicalizzazione islamista, su un totale di ...

Si è appreso lunedì che a Ginevra sono raddoppiate in un anno le persone sorvegliate per sospetti di radicalizzazione islamista. Un'evoluzione riconducibile sia a maggiori controlli e segnalazioni, sia a un'intensificarsi del reclutamento jihadista.

Mentre l'industria di armamenti Ruag è nella bufera per esportazioni non autorizzate, aumentano gli episodi di razzismo e antisemitismo. Ma la settimana in Svizzera porta anche buone notizie: per le coppie sposate, che pagheranno meno tasse, e per il paesaggio a sud del San Gottardo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La settimana in Svizzera 25 marzo 2018 - 08:23 Mentre l'industria di armamenti Ruag è nella bufera per esportazioni non autorizzate, aumentano gli episodi di razzismo e antisemitismo. Ma la settimana in Svizzera porta anche buone notizie: per le coppie sposate, che pagheranno meno tasse, e per il paesaggio a sud del San Gottardo. Si è appreso lunedì che a Ginevra sono raddoppiate in un anno le persone sorvegliate per sospetti di radicalizzazione islamista. Un'evoluzione riconducibile sia a maggiori controlli e segnalazioni, sia a un'intensificarsi del reclutamento jihadista. Pare destinato a ricevere tutti i finanziamenti necessari, il progetto di rinaturazione a sud della galleria del San Gottardo. Prevede l'impiego del materiale di scavo della seconda canna, per coprire l'autostrada ad Airolo valorizzando il fondovalle. Il rapporto 2017 della Fondazione contro razzismo e antisemitismo (GRA) e della Società per le minoranze (GMS), reso noto mercoledì, rileva un aumento degli episodi di discriminazione in Svizzera. Tuttavia non ancora sopra i livelli di guardia. Sempre mercoledì, il governo svizzero ha presentato il suo progetto di modifica della Legge sull'imposta federale diretta per mettere fine a una vecchia controversia. Ovvero il vantaggio fiscale che le coppie non sposate hanno, rispetto a quelle coniugate. Giovedì, per ordine della procura federale, sono stati perquisiti gli uffici della Ruag, azienda parastatale produttrice di armamenti. Un suo dirigente avrebbe orchestrato esportazioni non autorizzate e l'inchiesta scaturisce da una denuncia della stessa Ruag.