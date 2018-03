In futuro dovrebbe essere consentito fare capo a detective privati o ad altre misure di sorveglianza per "spiare" un beneficiario di ...

La settimana in Svizzera 18 marzo 2018 - 13:00 Il processo per la strage di Rupperswil, che si è chiuso con la condanna dell'autore del massacro di una famiglia, è stato senza dubbio l'evento che ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica in questa settimana. A livello politico ha fatto discutere la nuova strategia per combattere gli abusi alle assicurazioni sociali. Ergastolo con internamento ordinario. La corte del Tribunale di Lenzburg ha accolto integralmente i capi di imputazione a carico del pedofilo 34enne che nel dicembre 2015 ha sterminato una famiglia, ha abusato di una delle vittime e ha infine dato alle fiamme una casa. Schiarita sul Lago Maggiore. Firmato a Milano l'atto costitutivo del consorzio italo-svizzero che a fine mese riprenderà il servizio di navigazione sul bacino elvetico del Verbano. Caso di malasanità o imponderabile evento? La procura ticinese rinvia a giudizio per omicidio colposo un vice primario dell'Ospedale Civico di Lugano per il decesso di una giovane avvenuto due settimane dopo un suo brevissimo ricovero. Investigatori privati potranno spiare i beneficiari di rendite sociali svizzere sospettati di abusare del loro diritto. Il progetto, passato al Consiglio degli Stati sarà ora esaminato dal ramo alto del Parlamento.