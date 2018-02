Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La settimana in Svizzera 18 febbraio 2018 - 17:00 La vendemmia più scarsa dal 1978, la partecipazione dei privati dell'aiuto allo sviluppo, i conti in rosso di Credit Suisse e quelli ampiamente in attivo della Confederazione. È, in pillole, la settimana in Svizzera. Con 79 milioni di litri di vino, la produzione vitivinicola svizzera tocca il livello più basso degli ultimi 40 anni. Lunedì, l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufag) ha ricordato come le gelate di aprile e le grandinate di agosto abbiano pesantemente danneggiato i vigneti. Martedì, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC ha presentato i progetti attuali, che puntano su innovazione e partecipazione dei privati. Tra di essi spicca un tablet con applicazioni per diagnosi mediche impiegato in zone remote della Tanzania. Intanto, una start-up zurighese ha presentato un'app che si propone di porre rimedio al problema delle ingiurie o notizie completamente false, diffuse in Internet per catalizzare sentimenti negativi e orientare gli umori dell’opinione pubblica. Mercoledì, Credit Suisse ha presentato i conti 2017. A causa della riforma fiscale negli USA -che pure, in seguito, dovrebbe portare a una crescita degli affari- la seconda banca elvetica accusa oneri per 2,7 miliardi e chiude in rosso di 983 milioni di franchi. La Confederazione ha presentato invece un consistente avanzo, a fronte dei 250 milioni di deficit che erano stati preventivati per il 2017. Non per questo il governo ha ricevuto solo lodi.