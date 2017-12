Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La settimana in Svizzera 31 dicembre 2017 - 13:30 Un’inedita causa collettiva contro VolksWagen, la condanna di un membro della ‘ndrangheta, la neve e la posta. È di questo che si è discusso in Svizzera durante gli ultimi sette giorni dell’anno, oltre dei cambiamenti che il 2018 porterà con sé. La Fondazione svizzerotedesca dei consumatori ha dato il su appoggio a 6'000 cittadini che si sono costituiti parte lesa nell'ambito del Dieselgate, lo scandalo delle emissioni truccate che ha investito il gruppo VolksWagen. Soprannominato il "Banchiere della 'ndrangheta", un 63enne residente a Vacallo è stato condannato venerdì in Svizzera dal Tribunale penale federale di Bellinzona a 5 anni e mezzo di carcere. Una pena più severa di quella chiesta dall'accusa. C'è chi si lamenta quando non c'è, e chi lo fa quando è troppa. Alla La Chaux-de-Fonds, nel canton Neuchâtel, si è registrata una nevicata eccezionale. Complice il Natale, la posta svizzera ha raggiunto un nuovo record. Gli ultimi giorni dell'anno sono sì un momento di bilanci, ma anche un periodo nel quale si guarda al futuro. E il nuovo anno porterà diversi cambiamenti alle norme legali della Confederazione. Dalla riduzione dell'IVA ai trasporti passando per il giro di vite sulle naturalizzazioni.