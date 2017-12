Questo contenuto è stato pubblicato il 17 dicembre 2017 11.50 17 dicembre 2017 - 11:50

Gli scambi commerciali italo-svizzeri funzionano ma la Confederazione investe poco in Italia. Intanto il parlamento elvetico ha creato uno sportello per le vittime di molestie sessuali a palazzo mentre è stata ritirata l'iniziativa che voleva annullare il ‘sì’ dei cittadini elvetici del 9 febbraio 2014 all’iniziativa denominata “Contro l’immigrazione di massa”. Nel frattempo fa parlare nuovamente la galleria stradale del San Gottardo: 2 persone hanno perso la vita in un frontale. Da ultimo il Tribunale federale ritiene che il rintocco delle campane facciano parte della nostra tradizione e per l'ennesima volta nega ai ricorrenti di far tacere le campane.

La Svizzera investe sempre meno in Italia. “È il momento per la Svizzera di interessarsi all’Italia”, ha detto il sottosegretario di Stato italiano agli esteri Benedetto della Vedova. Intanto un comitato interministeriale si occupa di assistere chi è pronto ad effettuare investimenti in Italia del valore di oltre 30 milioni di euro.

Rilancio economico L’Italia "On the Road" a caccia di investitori svizzeri Di Zeno Zoccatelli Vicini eppure lontani? Benché gli scambi commerciali tra la Svizzera e l’Italia siano relativamente floridi non è così per gli investimenti. Roma ...

La valanga di denunce per molestie sessuali a livello mondiale ha spinto la Confederazione a creare uno sportello per i membri (donne e uomini) del Parlamento svizzero. Il servizio sarà disponibile in francese tedesco e, su richiesta, in italiano. I colloqui si svolgeranno a Berna, Zurigo o telefonicamente. I costi saranno a carico del Parlamento e l’anonimato è garantito.

Oltre il flirt Uno "sportello anti-molestie" per il Parlamento svizzero I membri del parlamento svizzero (uomini e donne) vittime di molestie sessuali potranno rivolgersi a partire da gennaio a una struttura ...

All'indomani della votazione popolare "contro l'immigrazione di massa", accetta dal popolo, un gruppo di persone aveva lanciato un'altra iniziativa che voleva annullare l'esito del voto. Questa settimana l’iniziativa RASA (dall’acronimo tedesco “Raus aus der Sackgasse”, “Fuori dal vicolo cieco” in italiano) è stata ritirata.

Relazioni CH-UE Immigrazione "di massa", non si voterà di nuovo L’iniziativa che voleva annullare il ‘sì’ dei cittadini elvetici del 9 febbraio 2014 all’iniziativa denominata “Contro l’immigrazione di massa” è ...

Un grave incidente all'interno della galleria autostradale del San Gottardo ha provocato due morti. Un frontale tra un auto e un camion che saranno in futuro evitati grazie alla seconda galleria che il popolo svizzero ha accettato di costruire, proprio per motivi di sicurezza.

Galleria chiusa San Gottardo: scontro auto-camion, due morti Grave incidente mercoledì mattina nella galleria autostradale del San Gottardo: lo scontro frontale tra una vettura e un camion ha provocato due ...

Le campane disturbano il sonno. Soprattutto se risuonano ogni 15 minuti anche durante la notte. Con questa motivazione una coppia ha cercato di far tacere le campane di un paese del canton Zurigo. Ma anche questa volta i giudici federali hanno fatto valere il rispetto degli usi locali: le campane continueranno a scandire il tempo.

Campane di Wädenswil Il Tribunale federale difende (ancora) i rintocchi notturni Le campane della chiesa riformata di Wädenswil, nel canton Zurigo, potranno continuare a rintoccare ogni quarto d'ora anche di notte. Il Tribunale ...

tvsvizzera.it/fra

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Abbonamento alla newsletter Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.