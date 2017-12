Diritto d'autore

La settimana in Svizzera 10 dicembre 2017 - 15:00 Eletto il nuovo presidente della Confederazione e ricordati, anche con una piccola polemica, i 25 anni dal "no" del popolo elvetico allo spazio economico europeo. Negli ultimi sette giorni, in Svizzera, si è parlato anche di treni a guida assistita e della "black list" europea dei paradisi fiscali, una lista nella quale la Confederazione non è stata inserita, anche se... Primo membro del governo a twittare e scattare dei selfie, a 45 anni il socialista Alain Berset sarà uno dei più giovani presidenti che il paese abbia mai avuto. Ricoprirà questa carica per il 2018, succedendo a Doris Leuthard. Il 6 dicembre di venticinque anni fa, il popolo svizzero ha preso una delle decisioni più importanti della storia recente del paese: con una maggioranza risicata ha rifiutato l’adesione allo Spazio economico europeo. I "paradisi fiscali" individuati dall'UE sono 17. Altri 47 paesi sono stati invece inseriti in una "lista grigia", perché si sono impegnati a cooperare. Tra questi ultimi, troviamo anche la Svizzera. Le ferrovie federali (FFS) hanno testato per la prima volta nella Confederazione un convoglio a due piani che ha percorso la tratta Berna-Olten con un sistema di conduzione assistita.