La notte più calda di sempre a Lugano 26 giugno 2019 - 13:20 Mentre in tutta la Svizzera ha iniziato a farsi sentire l'annunciata canicola, Lugano ha vissuto mercoledì la notte più calda da quando esistono le misurazioni, ovvero in oltre 150 anni. Dal tramonto di martedì, la temperatura sulle rive del Ceresio non è mai scesa sotto i 24,2 gradi centigradi. Il record precedente (22 giugno 1870) era di 23,9°, quello successivo potrebbe essere stabilito a breve, poiché a sud delle Alpi si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature tra giovedì e venerdì. Anche le altre principali città svizzere hanno vissuto una notte tropicale, registrato cioè solo valori superiori ai 20 gradi. Mercoledì, a Ginevra, saranno annullati per il gran caldo i tradizionali cortei per la fine dell'anno scolastico, mentre un po' ovunque si modificano orari e piani di lavoro nei cantieri per tutelare la salute di chi lavora all'aperto. L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) non esclude che si raggiungano i 39 gradi in alcune località. Martedì, le temperature più alte erano state registrate nelle città vallesane di Visp e Sion, con rispettivamente 35,9 e 35,8 gradi centigradi. In Vallese, così come nel Ticino centro e meridionale e nella regione di Basilea, è in vigore l'allerta termica di grado 4 (il secondo più alto) Secondo quanto riferito da Meteonews, l'aria estremamente calda a media e alta quota ha fatto segnare record in molte stazioni di rilevamento nelle Alpi e nel Giura. Sul Pilatus, già martedì mattina è stato lievemente superato il precedente primato mensile di 21,6 gradi; nel pomeriggio la colonnina di mercurio ha poi raggiunto i 23,2 gradi. Battuto il record di giugno anche in altre stazioni di montagna, come l'appenzellese Säntis (19,4°), l'urano Gütsch (22,5°) e il friburghese Moléson (24,5°). Anche laghi e fiumi si stanno riscaldando, ma non ancora a un livello problematico per i pesci, secondo quanto indicato dall'Ufficio federale dell'ambiente.