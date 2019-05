Hächler rileva inoltre come i gerani soffrano oggi di un "problema di immagine". Ma i coltivatori hanno trovato il modo di rilanciare le vendite, in particolare affiancando ai classici 'grandprix' dal rosso luminoso dei nuovi colori.

È usato in medicina, nella cosmetica e in cucina. A portarlo in Europa, dal Sudafrica nel 1670, furono gli olandesi. Dopo la classificazione e le prime apparizioni nei giardini reali, si diffuse in tutto il vecchio continente.

Un piccolo museo di Reinach, nel Canton Argovia, dedica un'esposizione ai gerani, i fiori più diffusi in Svizzera: ogni anno, se ne vendono una decina di milioni di piantine. "Lavorando sul tema, ci siamo resi conto che non è solo un fiore decorativo", spiega la curatrice Ursula Rüesch.

