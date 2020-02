Non avevano mai fatto i fotografi in vita loro. Impararono in fretta, ed ebbero accesso a tutte le case e in tutti i luoghi dove si faceva arte. Si separarono nel 1973.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Shunk-Kender, l'arte attraverso l'obiettivo 28 febbraio 2020 - 20:50 Sarà inaugurata sabato al Museo d'arte della Svizzera italiana una mostra dedicata al duo di fotografi composto dal tedesco Harry Shunk (1924-2006) e dall'ungherese Janos Kender (1937-2009). I due, tra gli anni Cinquanta e Settanta, immortalarono numerose performance artistiche della scena parigina e newyorchese. Una parte di quegli scatti è esposta al Masi fino a metà giugno. Si intitola 'L'arte attraverso l'obiettivo (1957-1983)' e testimonia una lunga e fruttuosa collaborazione. Quella tra i due, e quella dei due con i molti artisti di cui documentarono il lavoro in atelier, le esibizioni pubbliche, le vernici delle mostre. Nell'opera fotografica di Shunk e Kender sfilano i più celebri rappresentanti dell'arte d'avanguardia di metà Novecento: Andy Warhol, Christo e Jeanne-Claude, Yves Klein, Daniel Spoerri, Niki de Saint Phalle e Jean Tinguely. La mostra -450 scatti e documenti originali, selezionati tra i più di 10'000 conservati dalla Biblioteca Kandinskij- giunge a Lugano dopo essere stata presentata al Centre Pompidou di Parigi, la città in cui Shunk e Kender giunsero a metà degli anni Cinquanta. Non avevano mai fatto i fotografi in vita loro. Impararono in fretta, ed ebbero accesso a tutte le case e in tutti i luoghi dove si faceva arte. Si separarono nel 1973. 'L'arte attraverso l'obiettivo', a cura di Julie Jones, Chloé Goualc'h e Stéphanie Rivoire, è visitabile al MASI fino al 14 giugno.