Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il Sudafrica cerca il successore di Jacob Zuma 16 dicembre 2017 - 18:56 In Sudafrica oltre 5mila candidati dell'African National Congress (Anc), il partito di Mandela che governa saldamente il Paese dalla fine dell'apartheid, sono riuniti in una conferenza cruciale non solo per l'ex movimento di liberazione dei neri, ma per la sorte dello stesso Sudafrica, logorato da 23 anni di scandali, lotte di potere e insuccessi. Domani infatti nel Centro Congressi di Johannesburg si eleggerà il nuovo leader che prenderà il posto di Jacob Zuma che nel 2019 - se nel frattempo non avverrà un terremoto politico - lo sostituirà nella carica di presidente della Repubblica. Zuma, 75 anni, la cui immagine è appannata da accuse di corruzione e problemi con la giustizia e anche di violenza sessuale, ha invitato i delegati a scegliere un candidato 'unitario' e ha dato il suo 'endorsement' al vicepresidente della Repubblica, Cyril Ramaphosa, 65 anni, la cui priorità è far rinascere l'economia del Paese, un tempo molto forte. Suo avversario è l'ex moglie di Zuma, Nkosazana Dlamini-Zuma, 68 anni, con un programma incentrato sulla lotta alla povertà e ai problemi sociali della grande maggioranza nera ancora povera.