In Giappone annullati 120 voli, si avvicinano 2 tempeste tropicali

Keystone-SDA

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Circa 120 voli sono stati cancellati in Giappone oggi a causa dell'avvicinarsi di due tempeste tropicali, con le autorità che hanno raccomandato l'evacuazione in alcune zone per il rischio di inondazioni e frane.

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(Keystone-ATS) La tempesta tropicale Mekkhala sta arrivando con raffiche di vento fino a 144 chilometri orari, secondo i meteorologi, mentre si segnalano forti acquazzoni in alcune zone del Giappone meridionale e occidentale.

Si prevede che la tempesta lambirà le isole di Kyushu e Shikoku durante il fine settimana e potrebbe unirsi alla tempesta tropicale Higos, che si trova più al largo nell’Oceano Pacifico.

Questa combinazione potrebbe innescare il cosiddetto ”effetto Fujiwhara’, che si verifica quando due tempeste interagiscono, rendendo difficile prevederne i movimenti e l’intensità. Japan Airlines e All Nippon Airways hanno cancellato un totale di 120 voli da e per le regioni di Okinawa e Kagoshima.