In Europa temperature del suolo vicine ai 50 gradi, Copernicus

Keystone-SDA

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L'ondata di calore che attanaglia l'Europa occidentale sta facendo impennare anche le temperature del suolo, con valori che hanno raggiunto i 48 gradi a Madrid, i 44 gradi a Roma e i 46 gradi a Poitier, in Francia, così come a Saragozza in Spagna.

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(Keystone-ATS) Lo indicano le rilevazioni dei satelliti Sentinel-3 di Copernicus, il programma di osservazione della Terra di Agenzia spaziale europea (ESA) e Commissione europea.

Le misure, acquisite nella tarda mattinata di martedì 23 giugno, disegnano una mappa dell’Europa infuocata dal calore. I colori nell’immagine variano dal viola e dal rosso intenso (che indicano temperature superficiali fino a 55oC, rilevate in alcune zone della Spagna centrale, della Francia occidentale e del Nord Africa) fino al blu chiaro, che indica temperature superficiali più basse nelle regioni montuose.

I valori si riferiscono alle temperature del suolo e non a quelle dell’aria: superfici come asfalto, rocce e sabbia tendono infatti ad accumulare e trattenere il calore, raggiungendo livelli sensibilmente superiori.

Alcune aree dell’Europa, colorate di bianco nell’immagine, erano invece coperte da nuvole al momento delle rilevazioni.

La missione Sentinel-3 trasporta quattro strumenti, tra cui il radiometro per la temperatura superficiale del mare e della terra (Slstr), un sensore potente e altamente preciso che misura le temperature sia sulla terraferma che sul mare. Rileva lo stress termico sulla terraferma e i suoi dati vengono utilizzati in agricoltura, nonché per il monitoraggio delle isole di calore urbane e degli incendi boschivi.