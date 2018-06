Un lungo flashback, invece, ci porta alle 3 di mattina in visita alle cucine che preparano da 7 a 8 mila pasti al giorno per 35 diverse compagnie aeree. In un anno, questi locali vedono passare:

Gli assistenti di volo della Swissair illustrano il briefing prima del volo, le loro mansioni durante il viaggio -che hanno come scopo la sicurezza e il benessere dei passeggeri- e la formazione da seguire per intraprendere il loro mestiere.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Quando volare era (perlopiù) un lusso 10 giugno 2018 - 00:00 Di cosa potrà mai parlare, un approfondimento intitolato "Gli albergatori dell'aria"? Un indizio: siamo nel 1969, e le hostess e gli steward sugli aerei si definiscono ancora "camerieri di bordo". L'allora Televisione della Svizzera italiana (TSI) decise di mostrare al suo pubblico - lontano dall'aeroporto internazionale di Zurigo, e per buona parte lontano dal potersi permettere un volo- cosa c'è dietro la partenza di un aereo. Sono le ore 12 di un giorno qualsiasi, e a Zurigo-Kloten i passeggeri si apprestano a imbarcarsi per Nuova York. Gli assistenti di volo della Swissair illustrano il briefing prima del volo, le loro mansioni durante il viaggio -che hanno come scopo la sicurezza e il benessere dei passeggeri- e la formazione da seguire per intraprendere il loro mestiere. Due tonnellate di caviale Un lungo flashback, invece, ci porta alle 3 di mattina in visita alle cucine che preparano da 7 a 8 mila pasti al giorno per 35 diverse compagnie aeree. In un anno, questi locali vedono passare: 100'000 chilogrammi di frutta, 1'200'000 uova, 5000 scatole di asparagi, 2 tonnellate di caviale, 100'000 casse di birra 23'000 litri di vino. "Gli albergatori dell'aria" di Fausto Sassi fu originariamente trasmesso il 18 ottobre del 1969.