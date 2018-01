Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

A giudizio per settemila carte bancarie clonate 02 gennaio 2018 - 20:15 Due cittadini bulgari di 33 e 39 anni sono stati rinviati a giudizio in Ticino con l'accusa di aver clonato o tentato di clonare oltre 7 mila carte bancarie o di credito. I malviventi hanno operato tra il 2016 e il 2017. Un classico caso di skimming: sugli apparecchi bancomat venivano installati apparecchi di lettura delle bande magnetiche e microcamere, così da copiare i dati delle carte, e osservare di nascosto i codici di sicurezza digitati dai detentori. I congegni -smontati prima che gli addetti alla sicurezza potessero notarli, e rimontati poco dopo su altri sportelli elettronici- hanno consentito un ragguardevole numero di colpi. Oltre settemila carte Dal 28 agosto 2016 al 13 maggio scorso, tra tentati e riusciti, si contano oltre 7 mila skimming, di cui una parte nel canton Vaud e più di 5 mila in Ticino. Tra le località più colpite risultano Monteceneri (1666), Bellinzona (1180), Cugnasco (998), Sant’Antonino (950) e Sementina (756). I dati sottratti erano inviati in Indonesia, per essere caricati su carte vergini. Rischiano da 2 a 5 anni I due imputati, arrestati la scorsa primavera e in regime di espiazione anticipata, dovranno rispondere alle Assise criminali di acquisizione illecita di dati e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati. Rischiano tra 2 e 5 anni di carcere per un bottino di poco più di 57 mila franchi. È quanto sarebbe stato sottratto tra acquisti e prelevamenti, secondo gli accertamenti.