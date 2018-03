Il governo ritiene inoltre di incentivare in questo modo lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte di partner che finora hanno rinunciato, per il peso fiscale sui secondi redditi.

Il calcolo alternativo dell'imposta sarà applicato soltanto a livello federale. Questo significa che non ci saranno effetti sulle tasse pagate al Cantone e al Comune, e che il nuovo modello potrà essere attuato in tempi relativamente brevi.

Nel quadro dell'Ifd, attualmente alle coppie non sposate con figli sono concesse le stesse riduzioni accordate ai coniugi con figli, benché i redditi dei partner non siano sommati. Questo privilegio è una delle cause di disuguaglianza fiscale.

Il calo sarà sopportato in buona parte da Berna e per circa 200 milioni dai Cantoni.

"La diversa tassazione non deve più costituire un buon motivo per non sposarsi"

