Implenia: incassa di meno ma vede salire l’utile operativo

Keystone-SDA

Implenia ha incassato di meno nel 2025, migliorando però nel contempo la redditività operativa.

2 minuti

(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi stamani, il colosso del settore della costruzione ha contabilizzato ricavi per 3,5 miliardi di franchi, in calo del 2% rispetto ai dodici mesi precedenti. L’utile operativo Ebit è però salito dell’8% a 141 milioni, mentre i profitti netti si sono contratti del 9% a 85 milioni, sulla scia di effetti fiscali.

“Implenia ha ottenuto risultati eccellenti nell’esercizio 2025, mantenendo lo slancio del primo semestre in termini di nuove commesse”, afferma il CEO Jens Vollmar, citato in un comunicato. “Continueremo a crescere sfruttando la nostra forte posizione di mercato, aprendo nuovi segmenti e migliorando ulteriormente la nostra redditività. Nel 2026 investiremo in modo mirato nell’attuazione della nostra strategia di crescita e differenziazione”, aggiunge il manager tedesco di 42 anni con studi all’università di San Gallo.

Il consiglio di amministrazione propone di aumentare il dividendo da 0,90 a 1,50 franchi. La borsa ha reagito con favore alle novità odierne: in tarda mattinata l’azione Implenia saliva di quasi il 4%. Sull’arco di un anno il titolo ha guadagnato il 106%.

Nato nel 2006 dalla fusione fra Batigroup e Zschokke, il gruppo Implenia è numero uno in Svizzera nel campo della costruzione ed è presente anche in Germania, Francia, Austria, Svezia e Norvegia. Ha la sede a Opfikon (ZH), dà lavoro a oltre 8000 persone e dal marzo 2006 è quotato alla borsa svizzera.