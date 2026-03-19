Impennata del greggio Brent, aumento di oltre il 5%

Keystone-SDA

Il greggio Brent ha registrato un'impennata superiore al 5% a causa dei nuovi timori relativi alle forniture energetiche dal Medio Oriente.

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(Keystone-ATS) L’Iran ha minacciato di colpire gli impianti del Golfo in rappresaglia a un attacco a uno dei suoi principali giacimenti di gas.

Il contratto è salito del 5,1% a 112,84 dollari, mentre il West Texas Intermediate ha guadagnato il 2,5% attestandosi a 98,69 dollari nelle contrattazioni asiatiche.

Dopo aver trascorso gran parte della giornata di mercoledì oscillando intorno ai 100 dollari, oggi il greggio è salito alle stelle quando Teheran ha minacciato di prendere di mira gli impianti regionali in risposta a quello che ha definito un attacco israeliano a un sito che serve il suo enorme giacimento di South Pars, che condivide con il Qatar.

Abu Dhabi ha successivamente interrotto le operazioni in un impianto di gas a causa della caduta di detriti derivanti dall’intercettazione di missili, mentre il sito di Ras Laffan in Qatar è stato colpito. QatarEnergy ha dichiarato che le squadre di emergenza sono state “dispiegate immediatamente per contenere gli incendi che ne sono derivati”.