"Non sono queste le cose di cui si ha bisogno. Servirebbero piuttosto scuole, strade o infrastrutture per la sanità", prosegue Müller.

In altre parole, se un grande evento permette grossi investimenti nelle città di provincia, i soldi non dovrebbero essere spesi in manufatti come grandi arene o alberghi di lusso.

"Sei di questi impianti non ospitano neppure club della massima serie del campionato, le cui partite hanno comunque un numero di spettatori talmente basso da nemmeno lontanamente riempirli. C'è poi un altro problema: gli stadi sono così cari che i club non possono permettersi la loro manutenzione".

Molti costruiti da zero, negli altri casi rinnovati completamente, gli impianti utilizzati per il mondialeLink esterno sono veri e propri gioielli, moderni. Allora qual è il problema?

Il Campionato mondiale di calcio 2018 è costato 15 miliardi di dollari, in buona parte denaro pubblico. Molto è stato speso per gli stadi, che potrebbero tuttavia costituire un'eredità scomoda. L'analisi di un esperto.

