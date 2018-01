Diritto d'autore

Roma, un viaggio… tra i rifiuti 10 gennaio 2018 - 20:43 A Roma è di nuovo emergenza rifiuti. Nella stampa e sui social si moltiplicano le foto di mucchi di pattume sulle strade e sui marciapiedi, un problema acuito dall'aumento dei consumi e del periodo delle feste. In campagna elettorale, però, tutto può cambiare da un momento all'altro... Il servizio della Radiotelevisione svizzera. Nella città eterna il problema dei rifiuti negli ultimi anni si è ripresentato ciclicamente. Il periodo delle feste appena trascorso, ha acuito il problema. La fragilità del sistema, che rischia di intopparsi ad ogni difficoltà dura da anni ed ha una spiegazione: Roma non riesce a chiudere il suo ciclo dei rifiuti. Per farlo necessiterebbe di nuovi impianti. Inoltre, come spiega il Post, i centri per gestire i rifiuti indifferenziati sono stati storicamente controllati da un potente imprenditore da anni al centro di accuse e indagini per la gestione giudicata controversa dei suoi impianti. A questi problemi si aggiunge il fatto che AMA, l’azienda che si occupa dei rifiuti in città, ha avuto diversi guai finanziari e qualche anno fa ha rischiato il fallimento. Per ora la giunta della sindaca Virginia Raggi ha annunciato la volontà di costruire tre impianti per il trattamento dell'immondizia: due per l'organico ed uno per il multilaterale. Le richieste di autorizzazione dovrebbero essere inviate in Regione Lazio entro la fine del mese. Ma l'amministrazione a 5 Stelle punta molto anche sulla riduzione dei rifiuti prodotti e sull'aumento della raccolta differenziata che si vorrebbe portare, da piano, al 70% entro il 2021. A questo punta anche la riorganizzazione della raccolta porta a porta che dovrebbe interessare 1,2 milioni di persone entro il 2018, con l'imminente avvio nei municipi di Ostia e delle Torri. Una sperimentazione ha già interessato il piccolo rione ebraico nel centro di Roma dove la differenziata in tal modo ha raggiunto quota 85%.