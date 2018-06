Trump aveva giustificato il decreto adducendo che le restrizioni sono un mezzo per lottare contro il terrorismo islamico, anche se, come hanno più volte sottolineato gli oppositori al testo, dall'attacco alle torri gemelle nel 2001, tutti gli attentati su territorio statunitense sono stati commessi o da americani o da persone provenienti da paesi non contenuti nella lista.

USA, la Corte suprema convalida il "muslim ban" di Trump 26 giugno 2018 - 21:08 La Corte suprema statunitense ha convalidato martedì il controverso "Muslim ban" di Donald Trump, il decreto sull'immigrazione che impedisce permanentemente l'accesso al territorio statunitense di persone provenienti alcuni paesi a maggioranza musulmana. La decisione smentisce quelle delle giurisdizioni inferiori che in prima e seconda istanza avevano bloccato il decreto. I giudici della corte suprema hanno stabilito che il testo non eccede l'autorità del presidente e non è contrario alla legislazione statunitense né al primo emendamento della Costituzione che proibisce la discriminazione religiosa. La decisione dà un grande potere di discrezione al presidente americano che ha ormai l'autorità di decidere chi può entrare nel paese. La lista, infatti, può essere allungata. Attualmente le limitazioni all'accesso su suolo statunitense riguardano la maggior parte delle persone provenienti da: Iran, Libia, Somalia, Siria e Yemen. Trump aveva giustificato il decreto adducendo che le restrizioni sono un mezzo per lottare contro il terrorismo islamico, anche se, come hanno più volte sottolineato gli oppositori al testo, dall'attacco alle torri gemelle nel 2001, tutti gli attentati su territorio statunitense sono stati commessi o da americani o da persone provenienti da paesi non contenuti nella lista.