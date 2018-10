Questo contenuto è stato pubblicato il 3 ottobre 2018 13.15 03 ottobre 2018 - 13:15

A ridosso della frontiera i confini sono assai labili. Spesso un pretesto per certi politici ma per la gente comune, che li ha sempre varcati quotidianamente, le differenze sono incerte, come testimonia il sindaco di Cunardo (VA) Angelo Morisi.





Per scoprire i ritratti e gli approfondimenti del nostro dossier:

dossier dossier Storie sul confine Di frontalierato e di frontiera si parla tanto in questi ultimi anni. Dietro a questo fenomeno spesso criticato, si celano però esperienze e ...





Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.