Il ponte marittimo più lungo del mondo è realtà 23 ottobre 2018 - 15:12 La Cina ha inaugurato martedì il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, lungo ben 55 chilometri. Per costruire quest'opera gigantesca, la Cina ha avuto bisogno di nove anni, due in più del previsto. Costato 20 miliardi di dollari, il ponte permette di collegare l'isola di Lantau (Hong Kong), con l'ex colonia portoghese di Macao e la città di Zhuhai, nella provincia del Guandong. Per le autorità, questa meraviglia ingegneristica dovrebbe permettere di sviluppare gli scambi commerciali, avvicinando le due rive dello stretto. Non mancano però voci critiche, che parlano di una cattedrale nel deserto, utile soprattutto a Pechino per aumentare il controllo sull'ex colonia britannica, che gode tuttora di un'ampia autonomia. Stando alle cifre riportate dall'Afp, per costruire il ponte sono state impiegate 420'000 tonnellate d'acciaio (sufficienti per 60 torri Eiffel) e oltre un milione di metri cubi di cemento armato. L'opera è stata progettata per durare 120 anni e per resistere a folate di vento fino a 340 km/h. Questa regione è infatti colpita dai tifoni con regolarità.