Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Incendio in palazzina a New York, 12 morti 29 dicembre 2017 - 13:15 Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un edificio residenziale giovedì sera a New York. Il rogo, divampato in un palazzo di cinque piani nel quartiere di Little Italy nel Bronx, è il più grave in città da 25 anni. Il bilancio provvisorio parla anche di una dozzina di feriti salvati dai soccorritori; quattro di essi versano in gravi condizioni. Tra le vittime, invece, si contano quattro bambini; il più piccolo aveva un anno. Il vento non ha lasciato scampo Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sono divampare al primo piano del palazzo, che si trova nei pressi del Bronx Zoo. A causa anche del forte vento, si sono propagate velocemente lasciando a pochi il tempo di fuggire. Le cause della tragedia, che ha richiesto l'intervento di 160 pompieri, sono ancora da chiarire. Stando a fonti di stampa, l'edificio non era in regola con le norme antincendio. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta. Il più grave degli ultimi 25 anni L'ultimo incendio a New York con un bilancio più grave di questo risale al 1990, sempre nel Bronx. Scoppiò all'Happy Land Social Club e uccise 87 persone.