Maltempo in Svizzera francese, feriti e danni 22 giugno 2019 - 15:10 Il maltempo si è abbattuto tra venerdì sera e sabato notte su gran parte della Svizzera, provocando danni soprattutto nel canton Neuchâtel, dove 4 persone sono rimaste ferite -una in modo grave- e gli allagamenti hanno travolto decine di automobili. Violenti temporali anche nella Svizzera italiana, dove tuttavia la situazione è sotto controllo. I veicoli sono stati spazzati via dalla corrente del torrente Le Ruz Chasseran, uscito dagli argini tra Dombresson, frazione di Val-de-Ruz, e Le Pâquier. I soccorritori hanno dovuto liberare diverse persone rimaste intrappolate nelle vetture. La strada è ricoperta di fango e disseminata di automobili rovesciate: rimarrà chiusa in entrambe le direzioni per diversi giorni, secondo quanto riferito all'agenzia Keystone-ATS dal portavoce della polizia di Neuchâtel, Pierre-Louis Rochaix [aggiornamenti qui]. Nella regione si contano ingenti danni. Si segnalano soprattutto cantine e garage sotterranei allagati [video sotto], alberi sradicati e smottamenti di terreno. Secondo il portavoce, al momento del temporale nelle strade di Dombresson vi era un metro d'acqua. Il maltempo ha provocato disagi anche all'approvvigionamento elettrico: sabato mattina un centinaio di case erano ancora senza corrente. Tra le 22 e le 4, le forze dell'ordine hanno ricevuto oltre 500 chiamate riguardanti la sola Val de Ruz. Sul posto, oltre alle pattuglie di polizia e ai soccorritori, sono intervenuti un drone, due elicotteri della Guardia aerea svizzera di soccorso Rega e uno dell'esercito: la priorità è di verificare se vi siano persone disperse e liberare i residenti le cui abitazioni sono bloccate da macerie e fango. La Protezione Civile è pronta ad accogliere gli sfollati. Mentre i lavori per sgombrare dalle macerie la strada cantonale procedono a pieno regime, si sta anche procedendo a rendere più sicuri gli argini dei torrenti Ruz Chasseran e Le Seyon nei villaggi, poiché sabato pomeriggio sono attese nuove precipitazioni. Da domenica, invece, un anticiclone dovrebbe portare bel tempo fino a mercoledì, anche in Svizzera francese [previsioni aggiornate qui]. A sud delle Alpi, i temporali violenti non sono mancati. Di primo mattino, due grandinate si sono abbattute su Luganese e Mendrisiotto. I chicchi di notevoli dimensioni caduti su San Pietro di Stabio e Mendrisio hanno causato qualche danno ai veicoli e alle colture non protette.