È maschio il primo Royal Baby del principe Harry e di Meghan Markle, duca e duchessa di Sussex. L'ex attrice californiana l'ha dato alla luce, secondo quanto annunciato dallo stesso Harry, lunedì mattina alle 5:26. Il piccolo e la mamma stanno bene. Per il nome si dovrà aspettare.

Il neonato, primo principe con sangue afroamericano di casa Windsor, diventa settimo nella linea di successione al trono britannico di Elisabetta II dopo Carlo, William e i suoi tre figli e lo stesso Harry. Il bambino pesa 7 pounds e 3 once, come precisato da fonti di palazzo reale (poco più di 3,2 chilogrammi) ed è nato in effetti alle 5.26 di lunedì mattina.

Confermato quindi l'annuncio ritardato ai media che i duchi di Sussex avevano anticipato a suo tempo, facendo sapere di voler lasciare privato per qualche ora l'evento prima di condividere la notizia in pubblico.

"Sono entusiasta di annunciare che è un bambino". Così il principe Harry ha reso nota la nascita del suo primogenito, messo al mondo della consorte Meghan Markle, precisando che è ancora presto per svelarne il nome e che "ci sarà tempo" fino al battesimo previsto per giugno.

"È la più incredibile esperienza che potessi immaginare", ha proseguito Harry, emozionato e sorridente, rivolgendosi ai giornalisti schierati di fronte alla residenza dei duchi di Sussex di Frogmore Cottage, vicino al castello di Windsor, e dicendosi "al settimo cielo".

Come tradizione vuole, la comunicazione della nascita del nuovo royal baby di casa Windsor, è stata pubblicata nel parco di Buckingham Palace.

Scommesse sul nome

Alexander e James. Questi i nomi più quotati dai bookmaker britannici. Secondo quanto riporta Agipronews, entrambi i nomi sono favoriti a 4,50, mentre Arthur viene pagato 7 volte la scommessa. Doppia cifra per Oliver ed Edward (a 13,00), si sale a 15,00 per Jacob, Philip e Charles, con Francis lontano a 26,00. Stessa quota per Alvin, Henry e Albert, mentre Alfred, Jack, Spencer e Matthew si giocano a 34,00. Più lontani (a 41,00) Andrew, Frederick, Richard, David e Harry (come il papà).



Curiosità 1 - Linea di successione

Il nuovo nato è preceduto da suo nonno Carlo, 70 anni, principe di Galles e successore designato al trono diritti costituzionali alla mano. Segue William, duca di Cambridge, primogenito di Carlo e fratello maggiore di Harry; e quindi - nella leva dei principini più o meno coetanei - i tre figli di William e Kate, pargoli del ramo Cambridge: George, 6 anni a luglio, Charlotte, 4 anni, e Louis, un anno appena compiuto. Infine, al sesto posto, c'è Harry.

Curiosità 2 - Il titolo del baby



A deciderlo sarà, con un decreto sovrano e senza obblighi di sorta, la regina. Ma stando alla consuetudine e alle regole introdotte da re Giorgio V nel 1917, il bimbo dovrebbe ricevere l'appellativo formale di "lord" (signore), non di "prince" (principe), senza il diritto d'essere chiamato "Sua Altezza Reale".

Curiosità 3 -Nazionalità

Il piccolo potrebbe in teoria avere un doppio passaporto, britannico e statunitense. Sua madre Meghan Markle, aveva fatto sapere in occasione del matrimonio con Harry un anno fa d'aver chiesto la nazionalità del Regno Unito. Ma si tratta di una procedura che prende tempo e che comunque non le impone di rinunciare a quella degli Usa, di cui al momento resta titolare. Meghan Markle non ha mai detto di voler abbandonarlo e quindi può trasmettere la nazionalità statunitense anche al figlio in nome dello ius sanguinis.

